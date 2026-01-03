RHMZ IZDAO UPOZORENJE, NAJAVLJEN SNEŽNI POKRIVAČ OD 10 DO 20 CENTIMETARA Ovi delovi zemlje na udaru, apelovali i na vozače

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Srbije na stvaranje snežnog pokrivača i lokalnu pojavu ledene kiše za 4. i 5. januar.

Kako se navodi, u zapadnoj, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji u nedelju i tokom noći ka ponedeljku očekuje se stvaranje snežnog pokrivača prosečne visine od 10 do 20 centimetara, a u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije lokalno i više.

U nedelju u jutarnjim i večernjim satima, a u ponedeljak i tokom dana očekuje se lokalna pojava kiše koja će se lediti na tlu, uglavnom u predelima južnije od Save i Dunava.

Oprez se savetuje svim učesnicima u saobraćaju, navodi RHMZ.

Podsetimo, vreme danas umereno do potpuno oblačno i u većem delu osetno hladnije, mestimično s kišom, susnežicom i snegom, ponegde i uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, dok će u istočnim i južnim krajevima biti toplije sa kišom.

Umeren i jak južni i jugozapadni vetar biće u kratkotrajnom skretanju na severni i severozapadni. Najviša temperatura od 0 °C na severu do 11 °C na jugoistoku zemlje.

Na području Beograda oblačno i hladno sa snegom, a u višim delovima grada uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, najavio je RHMZ.

U toku noći padaće uglavnom kiša, koja će se ponegde lediti na tlu, a na severu i istoku zemlje sneg.

U nedelju oblačno, u većem delu zemlje hladno sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, a najviše snega se očekuje u zapadnim, jugozapadnim, centralnim i istočnim predelima, od 10 do 20 cm, lokalno i više. Na jugu i jugoistoku Srbije biće toplije sa kišom, koja se u večernjim i noćnim satima može lediti na tlu.

Autor: A.A.