ZBOG POJASA STRADALO 100 LJUDI 'Sudari se dešavaju u sekundi Izgovori ne važe u toj sekundi'

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da više od 100 vozača i putnika svake godine izgubi život samo zato što nisu vezali sigurnosni pojas.

-To nisu samo brojevi i statistika, to je porazna realnost. Na prednjem sedištu pojas koristi oko 85 odsto putnika. Na zadnjem sedištu - tek 20 odsto. Svake godine se otkrije više od 170.000 prekršaja nekorišćenja pojasa- naveo je MUP u Instagram objavi.

Dodaje se da sigurnosni pojas smanjuje rizik od smrti do 50 odsto na prednjem sedištu, a čak do 75 odsto na zadnjem.

-Sledeći put, kada budete vozili, izgovorite dve reči - 'veži pojas'. Možda ćete nekome spasiti život... Sudari se dešavaju u sekundi. Izgovori ne važe u toj sekundi. Pojas važi- navodi se u objavi.

