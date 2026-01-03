GUŽVE NA GRANICI: Teretnjaci na Batrovcima čekaju dva sata!

Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju dva sata na izlazu iz Srbije, dok na Horgošu i Horgošu 2 čekanja traju oko sat vremena.

Teretna vozila trenutno najduže čekaju na graničnom prelazu Batrovci, gde je zabeleženo zadržavanje od dva sata na izlazu iz Srbije, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, na izlazu iz zemlje teretnjaci na graničnim prelazima Horgoš i Horgoš 2 čekaju po sat vremena.

Za putnička vozila na graničnim prelazima nema zadržavanja, pa se saobraćaj odvija nesmetano.

Kako je saopštilo JP „Putevi Srbije“, na naplatnim stanicama širom zemlje nema zadržavanja vozila, pa se očekuje da protok saobraćaja bude stabilan tokom večeri.

Autor: Dalibor Stankov