GUŽVE NA GRANICI: Teretnjaci na Batrovcima čekaju četiri sata, na Gradini tri, evo gde nema zadržavanja

Prema podacima Uprave granične policije jutros u 5.15 časova, teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije čekaju čak četiri sata.

Na prelazu Gradina zadržavanje za kamione iznosi oko tri sata, dok se na Sremskoj Rači čeka sat vremena, takođe na izlazu iz zemlje, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, pa se putnici mogu kretati bez većih problema.

AMSS navodi i da na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja, što olakšava protok saobraćaja unutar zemlje.

Autor: Dalibor Stankov

