Šta uraditi sa starim badnjakom, ikonama i brojanicama? Teolog Đurđević dao jasan odgovor: Moguće i spaljivanje, ali najpre treba uraditi ovo

Vera ne počiva u predmetima, već u živom odnosu čoveka i Boga

U svakodnevnom životu vernika često se javlja dilema kako sačuvati poštovanje prema osvećenim stvarima kada one više nisu za upotrebu.

Kroz jednostavno i jasno objašnjenje, teolog Aleksandar Đurđević podseća na pravilan odnos prema starim badnjacima, ikonama, brojanicama i drugim svetinjama, naglašavajući da vera ne počiva u predmetima, već u živom odnosu čoveka i Boga.

Đurđević je objasnio šta treba da uradimo sa prošlogodišnjim badnjakom i prošlogodišnjim kalendarima u kojima su ikone svetitelja i crkava, kao i šta treba da uradimo sa venčićem od trave za Pedesetnicu ili pak sa starim brojanicama.

- Sa svim osvećenim stvarima treba da postupite isto, odnosno kada bude paljenje badnjaka ispred crkve vi ih odnesite i položite ih u vatru. U slučaju da ih ne spalite, možete ih jednostavno zakopati u zemlju negde gde se ne gazi kako ne bi bili obe svećeni - napomenuo je on.


Istakao je da se sve ove stvari menjaju svake kalendarske godine, te da ne treba suštinu menjati formom, niti formu stavljati iznad suštine.

- Mnogo vas me je pitalo šta treba da uradimo sa osvećenim stvarima koje više ne koristimo. Više preferiram spaljivanje jer ne volim da ostavljam bilo šta u prirodi. Čuvajmo prirodu od Boga nam datu. Ukoliko ne želite da spalite ili zakopate ove stvari, obratite se svom svešteniku i predajte mu iste - rekao je.

Autor: D.Bošković

