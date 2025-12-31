SPREMITE SE NA VREME! Posebna pravila važe za svaki znak: Evo šta treba uraditi 1. januara

Prvi dan nove godine nosi snažnu simboliku - ono što tada uradimo, mislimo i osećamo, prema verovanju, može odrediti tok cele godine.

Zato se prvi januar ne smatra običnim danom, već trenutkom u kome se postavljaju namere, priziva sreća i otvara prostor za nove početke. Zvezde poručuju da svaki horoskopski znak ima svoj mali ritual koji mu može doneti mir, uspeh i pozitivnu energiju u mesecima koji slede.

Ovan

Prvog januara Ovnovi bi trebalo da započnu dan fizičkom aktivnošću, makar kratkom šetnjom. Kretanje pokreće energiju i pomaže im da godinu otvore snažno i odlučno. Važno je i da tog dana jasno izgovore jednu želju.

Bik

Za Bikove je najvažnije da prvi dan godine provedu u toplom i prijatnom okruženju. Dobar obrok sa porodicom ili bliskim ljudima donosi stabilnost i materijalnu sigurnost u narednom periodu. Preporučuje se i da tog dana ne žure.

Blizanci

Blizanci bi 1. januar trebalo da iskoriste za razgovor. Poziv dragoj osobi ili kratka poruka nekome s kim dugo nisu u kontaktu otvara vrata dobrim vestima i novim prilikama tokom godine.

Rak

Rakovi bi trebalo da prvi dan godine provedu u domu. Čišćenje jednog malog kutka ili paljenje sveće simbolizuje emotivno rasterećenje i jačanje porodičnih veza.

Lav

Lavovima se savetuje da 1. januara urade nešto lepo za sebe. Nova garderoba, omiljeni parfem ili mali poklon samom sebi prizivaju uspeh, samopouzdanje i priznanja tokom cele godine.

Devica

Device će imati najviše sreće ako prvi dan godine započnu planiranjem. Zapisivanje ciljeva, pravljenje spiska obaveza ili sređivanje papira pomaže im da 2026. dočekaju organizovano i bez stresa.

Vaga

Vage bi trebalo da unesu lepotu u svoj prostor. Cveće, sveća ili lagana muzika prizivaju harmoniju i dobre odnose. Tog dana važno je izbegavati rasprave.

Škorpija

Škorpijama se savetuje tišina i introspekcija. Kratka meditacija, molitva ili zapisivanje misli pomažu im da se oslobode svega što ih je opterećivalo u prethodnoj godini.

Strelac

Strelčevi bi 1. januar trebalo da započnu optimistično. Planiranje putovanja, makar simbolično, ili čitanje inspirativnog teksta otvara vrata novim iskustvima i širenju vidika.

Jarac

Jarčevima se preporučuje da tog dana postave jedan jasan poslovni ili finansijski cilj. Čak i mala odluka donosi dugoročnu stabilnost i napredak.

Vodolija

Vodolije će imati srećan početak godine ako 1. januar posvete kreativnosti. Pisanje, crtanje ili smišljanje novih ideja pomaže im da privuku pozitivne promene.

Ribe

Ribe bi trebalo da se oslone na intuiciju. Prvog dana godine važno je da slušaju unutrašnji glas i provedu vreme sa ljudima koji im donose mir i sigurnost.

Autor: S.M.