DODATNIH 72.000 DINARA TOKOM CELE GODINE: Evo šta stariji građani mogu da očekuju nakon novog povećanja penzija

Od januara 2026. godine prosečna penzija u Srbiji biće povećana za oko 6.000 dinara mesečno, što znači dodatnih 72.000 dinara tokom cele godine.

Iznos uvećanja zavisi od vrste penzije i trenutnog nivoa primanja, a rast penzija u poslednjih nekoliko godina konstantno nadmašuje inflaciju, čime se poboljšava životni standard najstarijih građana.

Najniže penzije, poput poljoprivrednih, dobiće najmanje uvećanje. Poljoprivredni penzioneri, čija je prosečna junska penzija iznosila 21.786 dinara, posle uvećanja od 12% primaće 24.400 dinara.

Penzioneri iz kategorije zaposlenih sa najnižom penzijom od 27.711 dinara dobiće uvećanje od 3.325 dinara, pa će nova penzija iznositi 31.037 dinara.

Na drugom kraju skale su penzije sa najvišim primanjima: one od 255.231 dinara biće povećane za 30.628 dinara, što znači da će januarski ček iznositi 285.859 dinara.

U periodu januar-oktobar 2025. prosečna penzija iznosila je 50.679 dinara (432,5 evra). U poređenju sa oktobrom prethodne godine, realni rast penzija iznosi 7,9%, dok je u periodu januar-oktobar realni rast bio 6,4%, što potvrđuje da penzije rastu iznad nivoa inflacije.

U poslednje tri godine realni rast kupovne moći penzija iznosio je 8,7% u 2023., 15,1% u 2024., dok je u periodu januar-oktobar 2025. realan rast 6,4%.

Od 2018. do 2026. očekuje se realni rast penzija od 54,3%, dok je nominalni rast predviđen na 139,4%. Penzije u Srbiji tako kontinuirano rastu i u realnom iznosu, a država je od 2020. isplatila i oko 650 evra jednokratnih davanja za najstarije.

Autor: Iva Besarabić