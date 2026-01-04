AKTUELNO

Školski rad koji će vas nasmejati do suza: Evo kako jedan đak slavi praznike sa svojom porodicom

Da dečija iskrenost može odrasle dovesti od smeha do suza, vidi se na objavi na društvenoj mreži Instagram. U školskom radu, za koji nemamo potvrdu da li je stvaran ili ne, na temu "Praznici u mojoj porodici - Božić", jedno dete je opisalo i slikovito ilustrovalo prosečan Božić u svojoj porodici.

- Koljemo prase, pečemo roštilj. Pijemo rakiju, igramo se - napisalo je dete, uz ilustraciju oca koji nožem kolje prase, a pored njega je mali autor ovog rada ilustrovao sebe kako drži sataru.


Pitamo se, ako je rad stvaran, koju li je ocenu dobio?

Autor: D.Bošković

