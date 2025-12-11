AKTUELNO

Politika

Božić: Istina za Borka Stefanovića nikada nije bila konstanta - Neka kaže oko čega je pregovarao tajno

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Potpredsednik Pokrajinske vlade Sandra Božić reagovala je na društvenoj mreži X na izjavu Borka Stefanovića.

- Istina za Borka Stefanovića nikada nije bila konstanta. Naprotiv, ona je menjala svoj oblik još od onda kada je tvrdio kako ugovor o prodaji strateški važne kompanije nije štetan po Srbiju, kao i onda kada je pokušao da ubedi javnost da je postavljanje takozvane granice na Ibru, dobro za Srbe i Srbiju - izjavila je Božić i dodala:

Indikativno je da su pitanja o kojima je pregovarao baš Stefanović, postala nerešiva možda upravo zbog svega onoga što je javnosti prećutkivao kada je vodio pregovore o KiM, kao i onda kada je vodio pregovore o NIS. Realnost u ta dva slučaja gde je postojalo očigledno političko mešetarenje DS, danas nam se vraća kao bumerang, pa bi od nacionalnog značaja bilo da nam Borko kaže oko čega je još pregovarao tajno, kako ne bismo došli u situaciju da još jedna njegova iluzija o “uspešno obavljenim pregovorima ili prodaji” postane realnost koju će građani Srbije skupo platiti.
pročitajte još

ŠABAČKA BLOKADERKA OSUĐENA ZBOG KRAĐE U ARANĐELOVCU! Došla na pozorišni festival, pa ukrala kozmetiku i parfem u vrednosti 22.563 dinara

Autor: Pink.rs

#Borko Stefanović

#Sandra Božić

#Tajna

#istina

#pregovori

POVEZANE VESTI

Politika

MILICA NIKOLIĆ: Podržava studente, a ne glasa za njihove zahteve

Politika

BOŽIĆ: Da Borko Stefanović poznaje pojmove kao sto su legitimitet ili legalitet ne bi prodavao sopstvenu zemlju

Politika

BOŽIĆ POSTAVILA STEFANOVIĆA NA MESTO: Biće da se plaši tajnih službi zemalja s čijim ambasadama je u prisnom odnosu...

Politika

BOŽIĆ PORUČILA MARTI KOS: Pozivam vas da iz prve ruke svedočite stvarnosti koja stoji iza protesta koje ste javno podržali (VIDEO)

Politika

Đukanović odgovorio Stefanoviću: Razumem komplekse i shvatam da je jako teško prihvatiti činjenicu da je neko uspešniji od vas

Politika

Sandra Božić: Vlada Dragana Đilasa može biti ekspertska samo u golom nasilju koje se sprovodi na ulicama širom Srbije.