Božić: Istina za Borka Stefanovića nikada nije bila konstanta - Neka kaže oko čega je pregovarao tajno

Potpredsednik Pokrajinske vlade Sandra Božić reagovala je na društvenoj mreži X na izjavu Borka Stefanovića.

- Istina za Borka Stefanovića nikada nije bila konstanta. Naprotiv, ona je menjala svoj oblik još od onda kada je tvrdio kako ugovor o prodaji strateški važne kompanije nije štetan po Srbiju, kao i onda kada je pokušao da ubedi javnost da je postavljanje takozvane granice na Ibru, dobro za Srbe i Srbiju - izjavila je Božić i dodala:

— Sandra Bozic (@BozicSandra) 11. децембар 2025.

Indikativno je da su pitanja o kojima je pregovarao baš Stefanović, postala nerešiva možda upravo zbog svega onoga što je javnosti prećutkivao kada je vodio pregovore o KiM, kao i onda kada je vodio pregovore o NIS. Realnost u ta dva slučaja gde je postojalo očigledno političko mešetarenje DS, danas nam se vraća kao bumerang, pa bi od nacionalnog značaja bilo da nam Borko kaže oko čega je još pregovarao tajno, kako ne bismo došli u situaciju da još jedna njegova iluzija o “uspešno obavljenim pregovorima ili prodaji” postane realnost koju će građani Srbije skupo platiti.

