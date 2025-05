Đukanović odgovorio Stefanoviću: Razumem komplekse i shvatam da je jako teško prihvatiti činjenicu da je neko uspešniji od vas

Poslanik u Skupštini Srbije i advokat Vladimir Đukanović oglasio se na društvenoj mreži X o izjavi Borka Stefanovića.

- Oprosti Borko ili Borislave, nisam znao da si završio medicinu. To su noviteti. Nisam znao da si stručnjak da nam kažeš da li neko može da leti ili ne. No, to su nova otkrića. Elem, razumem komplekse i shvatam da je jako teško prihvatiti činjenicu da je neko uspešniji od vas. No, to ne znači da bi trebalo da odlepiš od mržnje - naveo je Đukanović.

