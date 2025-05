Đukanović odgovorio Ponošu: Satnik od ljubomore što ga niko ne želi i ne razume pokušava da bude bitan na ovako glup način

Poslanik u Skupštini Srbije i advokat Vladimir Đukanović odgovorio je na društvenoj mreži X Zdravku Ponošu, a njegovu objavu prenosimo u celosti.

- Ne vredi. Satnik od ljubomore što ga niko ne želi i ne razume, a opet u skladu sa hrvatskim javnim mnjenjem koje se raduje zbog toga što je predsednik Vučić imao zdravstvene probleme, pokušava da bude bitan na ovako glup način. Aktivirala ga Hrvatska služba da vređa i omalovažava svaki pokušaj da Srbija napreduje. Normalna je to pojava kod njega, jer dok je on harao vojskom, uništavao je tu istu vojsku da je ni zvanični hrvatski general ne bi tako uništavao. No, satnik Ponoš je morao da se dokaže svojima, pa je radio i preko mere. U svakom slučaju, Bogu hvala da ova spodoba nikada više ništa neće moći da bude u Srbiji, osim pljuvač pod prozorom Aleksandra Vučića - objavio je Đukanović.

Не вреди. Сатник од љубоморе што га нико не жели и не разуме, а опет у складу са хрватским јавним мњењем које се радује због тога што је председник Вучић имао здравствене проблеме, покушава да буде битан на овако глуп начин. Активирала га Хрватска служба да вређа и омаловажава… https://t.co/CwARpzksV0 — Владимир Ђукановић 🇷🇸 (@adv_djukanovic) 03. мај 2025.

