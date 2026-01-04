Da li nakon parkiranja auto treba ostaviti u 'leru' ili ga ubaciti u brzinu? Poznati automehaničar razrešio večitu dilemu i iznenadio mnoge

Parkiranje automobila deluje jednostavno, ali mali detalji mogu napraviti veliku razliku za bezbednost. Jedno od pitanja koje mnogi vozači postavljaju jeste - da li nakon gašenja motora ostaviti auto u "leru" ili ubaciti u prvu? Naizgled sitnica, ali može sprečiti neželjene situacije.

Iskusni mehaničari ističu da odabir prave brzine nakon parkiranja nije samo stvar navike, već dodatna mera zaštite. Zbog toga i italijanski mehaničar koji vodi profil "raemricambiauto" daje jasan odgovor:

"Kada parkirate automobil, nikada ga ne bi trebalo ostavljati u "leru". Uključena brzina služi kao dodatna mera bezbednosti - čak i ako se ručna kočnica malo otpusti, zahvaljujući prvoj brzini automobil ostaje na mestu", objašnjava on pa dodaje:

"Ako je put ravan ili je uzbrdo, automobil treba ostaviti u prvoj brzini. Ipak, dok je na nizbrdici potrebno je ubaciti rikverc. Neutralni položaj sam po sebi ne blokira ništa, a ručna kočnica vremenom može izgubiti prianjanje", objašnjava mehaničar.

Treba obratiti pažnju i na točkove

Kada je reč o dodatnim savetima, stručnjaci podsećaju da prilikom parkiranja na uzbrdici točkove treba okrenuti ka ivici trotoara, dok ih je na nizbrdici bolje usmeriti ka spolja, kako automobil ne bi krenuo ukoliko dođe do popuštanja kočnica.

Ako vozilo ostavljate bez nadzora nekoliko dana, posebno je važno da isključite kablove sa punjača i svu dodatnu opremu povezanu sa akumulatorom, jer i mala potrošnja može dovesti do pražnjenja baterije.



Takođe, nakon veoma dugih putovanja ili vožnje pri velikim brzinama, ne savetuje se naglo gašenje motora. Preporuka je da automobil ostane da radi u leru još 40 do 50 sekundi, kako bi se temperatura i podmazivanje motora stabilizovali, naročito kod modernih vozila ili onih sa većom zapreminom motora.

Na kraju, stručnjaci napominju da se automobil drugačije ponaša i u zavisnosti od goriva koje se koristi, pa razlika između bezolovnog benzina i dizela otvara posebnu temu, o kojoj mehaničari imaju niz dodatnih saveta.

Autor: D.Bošković