(DETALJNA MAPA) NAREDNIH DANA OPASNO VREME, SRBIJA U CRVENOM! Imaćemo sudar tri pojave u našoj zemlji, RHMZ nastavlja da niže upozorenja (FOTO)

Naredna tri dana donose sudar kiše, vlažnog snega i ledene kiše upozorava Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Izdata su i upozorenja na opasnosti u saobraćaju, prekide u snabdevanju i moguće štete na elektroenergetskoj mreži.

- Najintenzivnije padavine očekuju se u centralnom pojasu zemlјe (od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlјa i Homolјa, dalјe ka istoku - Timočkoj i Negotinskoj Krajini) i to povremeno sa vlažnim snegom, pa se danas očekuje formiranje odnosno povećanje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 centimetara, lokalno i 30 centimetara. Takođe, u istoj oblasti danas (04.01.2026. godine) u večernjim i noćnim satima, kao i početkom sledeće sedmice (od 05.01. do 07.01.2026. godine) očekuje se lokalna pojava ledene kiše, dok se dalјe povećanje snežnog pokrivača očekuje samo na severu i zapadu zemlјe - navodi se u upozorenju RHMZ.

Kako navodi u najnovijem upozorenju RHMZ, oprez se savetuje svim učesnicima u saobraćaju zbog vlažnog snega, poledice i lokalne pojave ledene kiše. Osim ovih opasnih meteoroloških pojava prete i druge opasnosti zbog snega i ledene kiše.

- Mogući su problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomlјenje grana). Usled taloženja i zaleđivanja moguće su štete i na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima - upozoravaju iz RHMZ.

Takođe RHMZ je popalio i meteoalarme u Srbiji naredna tri dana, a kao što se vidi, više od pola zemlje nalazi se u crvenom, što znači da su vremenski uslovi opasni.

RHMZ je izdao upozorenje za područje Beograda na vlažan sneg danas i lokalnu pojavu ledene kiše za period od 5. do 7. januara.

- Danas (04.01.) na području Beograda oblačno i hladno sa vlažnim snegom uz snežni pokrivač visine od 10 do 20 cm. Početkom sledeće sedmice (od 05. do 07.01.2026. godine) očekuje se i lokalna pojava ledene kiše - piše u upozorenju RHZM.

Osim upozorenja na sneg i ledenu kišu, RHMZ je izdao i hidrološko upozorenje na Dunavu, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.

