'NEKA SE SADA OTAC I DETE SRETNU DALEKO OD BOLA' Poruka bivšeg komandanta Žandarmerije rasplakala Srbiju

Nekadašnji komandant Žandarmerije Bratislav Dikić objavio je tužnu vest da je preminuo sin pripadnika te jedinice Zorana Šukovića koji je 2010. godine poginuo na dužnosti!

- Sa neizmernom tugom opraštamo se od Danila, јednog našeg divnog deteta, koјe јe nakon šest godina teške i hrabre borbe sa bolešću prerano otišlo. Njegov život bio јe obeležen i velikom žrtvom, otac Zoran Šuković poginuo јe na zadatku, služeći otadžbini kao pripadnik Žandarmeriјe. Neka se sada otac i dete sretnu u miru, daleko od bola i patnje - napisao je Dikić na Instagramu i uputio maјci i porodici preminulog dečaka saučešće.

Pripadnik novosadskog odreda Žandarmerije Zoran Šuković, podsetimo, poginuo je 2010. godine u saobraćajnoj nesreći kod Feketića dok je bio u obezbeđenju jedne zaštićene osobe. Ministar policije Ivica Dačić rekao je tada da se saobraćajna nesreća dogodila kada su vozila iz pratnje jedne zaštićene osobe naletela na kamion koji je dolazio iz suprotnog pravca, a koji se nije sklonio uprkos tome što je kolona imala uključenu zvučnu i svetlosnu signalizaciju. Dačić je dodao da je do sudara došlo kada su automobili sa uključenim rotacionim svetlom i sirenama preticali kolonu i da je kamion direktno udarilo treće vozilo iz kolone obezbeđenja. Šuković, koji je imao 30 godina, poginuo je na mestu nesreće dok je jedan pripadnik Žandarmerije teško povređen. Nikada nije zvanično saopšteno koga su tog dana obezbeđivali pripadnici Žandarmerije, međutim, spekulisalo se da je u pitanju bio jedan od svedoka saradnika.

Iza Zorana ostao je tada dvogodišnji sin Danilo kome je početkom 2019. godine utvrđeno da boluje od Hočkinovog limfoma. Bolest se nažalost posle lečenja brzo vratila i uprkos naporima lekara i humanim ljudima koji su donirali novac za lečenje u inostanstvu dečak je preminuo.

Autor: S.M.