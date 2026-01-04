AKTUELNO

Društvo

'MOGUĆI PROBLEMI U SNABDEVANJU STANOVNIŠTVA, POVREDE I ŠTETE' Dramatično upozorenje RHMZ: Snežno nevreme ne jenjava, a stiže još OPASNIJA pojava

Izvor: Pink.rs/Blic.rs, Foto: Foto/RINA ||

Republički hidrometeorološki zavod od jutros ne prestaje da niže upozorenja, a oglasili su se i večeras. Kako su najavili, od 5. do 7. januara 2026. godine očekuje se ledena kiša.

"Početkom sledeće sedmice (od 05.01. do 07.01.2026. godine) u jutarnjim, prepodnevnim i večernjim satima na jugu Bačke, u Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, na širem području Beograda, u južnom Banatu, Šumadiji, Pomoravlju i na istoku Srbije, očekuje se lokalna pojava ledene kiše, dok se dalje povećanje visine snežnog pokrivača očekuje na severu i zapadu zemlje i to naročito u utorak uveče i sredu", poručuju iz RHMZ-a.

Mogući problemi u saobraćaju, snabdevanju namirnicama

Kako se navodi u najnovijem upozorenju mogući su problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomljenje grana).

"Usled taloženja i zaleđivanja moguće su štete i na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima", ističu iz RHMZ-a.

Što se tiče područja Beograda i tu je izdato upozorenje na lokalnu pojavu ledene kiše, za isti vremenski period.

"Početkom sledeće sedmice, od 05. do 07.01.2026. godine, očekuje se i lokalna pojava ledene kiše, a sneg uz manje povećanje visine snežnog pokrivača ponovo u utorak uveče (06.01.) i sredu (07.01.)", poručuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić

Inače, zbog snežnih padavina vozači danas moraju biti spremni na teže uslove vožnje koji ih očekuju na putevima područja Rume, Sremske Mitrovice, Beograda, Novog Sada, Valjeva, Loznice, Šapca i Ljiga, a slični uslovi prate vozače i na području Negotina, Majdanpeka, Bora i Velikog Gradišta, s tim da se snežne padavine očekuju i u ostalim krajevima Srbije, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Iz AMSS-a su apelovali na vozače da koriste glavne putne pravce, jer oni spadaju u prvi prioritet zimskog održavanja.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Zbog jakog snega koji intenzivno pada na ovom delu puta i otežanih uslova vožnje, vozačima se savetuje maksimalan oprez, prilagođavanje brzine uslovima na kolovozu, kao i obavezna zimska oprema.

Moguća su dodatna zadržavanja i povremeni prekidi saobraćaja, upozorio je ranije RHMZ.

Autor: S.M.

#Nevreme

#Sneg

#Upozorenje

#Vreme

#stanovništvo

POVEZANE VESTI

Društvo

RHMZ NAJAVLJUJE HAOS, STIŽE LEDENI TALAS U SRBIJU: Posebno upozorenje za Beograd!

Društvo

NIŽU SE HITNA UPOZORENJA NA NEVREME! RHMZ upravo objavio: U naredna 2 sata u ovim delovima Srbije PLJUSKOVI, GRMLJAVINA I JAK VETAR

Društvo

NEVREME STIŽE I U BEOGRAD: RHMZ izdao novo upozorenje, preti nam jak grad i obilne padavine

Društvo

RHMZ izdao upozorenje rano jutros! Evo kada stiže NEVREME - Očekujte pljuskove, grmljavinu i grad! Nek se spreme ovi delovi Srbije

Društvo

PONOVO SE OGLASIO RHMZ! U 3 dela Srbije vreme je OPASNO, pašće još snega: Mogući problemi, popaljeni alarmi, a evo gde padavine prestaju

Društvo

STIŽE OLUJNI VETAR SA KIŠOM Izdato upozorenje RHMZ za Srbiju: Večeras i sutra nevreme, a od petka totalni preokret!