'MOGUĆI PROBLEMI U SNABDEVANJU STANOVNIŠTVA, POVREDE I ŠTETE' Dramatično upozorenje RHMZ: Snežno nevreme ne jenjava, a stiže još OPASNIJA pojava

Republički hidrometeorološki zavod od jutros ne prestaje da niže upozorenja, a oglasili su se i večeras. Kako su najavili, od 5. do 7. januara 2026. godine očekuje se ledena kiša.

"Početkom sledeće sedmice (od 05.01. do 07.01.2026. godine) u jutarnjim, prepodnevnim i večernjim satima na jugu Bačke, u Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, na širem području Beograda, u južnom Banatu, Šumadiji, Pomoravlju i na istoku Srbije, očekuje se lokalna pojava ledene kiše, dok se dalje povećanje visine snežnog pokrivača očekuje na severu i zapadu zemlje i to naročito u utorak uveče i sredu", poručuju iz RHMZ-a.

Mogući problemi u saobraćaju, snabdevanju namirnicama

Kako se navodi u najnovijem upozorenju mogući su problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomljenje grana).

"Usled taloženja i zaleđivanja moguće su štete i na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima", ističu iz RHMZ-a.

Što se tiče područja Beograda i tu je izdato upozorenje na lokalnu pojavu ledene kiše, za isti vremenski period.

"Početkom sledeće sedmice, od 05. do 07.01.2026. godine, očekuje se i lokalna pojava ledene kiše, a sneg uz manje povećanje visine snežnog pokrivača ponovo u utorak uveče (06.01.) i sredu (07.01.)", poručuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Inače, zbog snežnih padavina vozači danas moraju biti spremni na teže uslove vožnje koji ih očekuju na putevima područja Rume, Sremske Mitrovice, Beograda, Novog Sada, Valjeva, Loznice, Šapca i Ljiga, a slični uslovi prate vozače i na području Negotina, Majdanpeka, Bora i Velikog Gradišta, s tim da se snežne padavine očekuju i u ostalim krajevima Srbije, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Iz AMSS-a su apelovali na vozače da koriste glavne putne pravce, jer oni spadaju u prvi prioritet zimskog održavanja.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Zbog jakog snega koji intenzivno pada na ovom delu puta i otežanih uslova vožnje, vozačima se savetuje maksimalan oprez, prilagođavanje brzine uslovima na kolovozu, kao i obavezna zimska oprema.

Moguća su dodatna zadržavanja i povremeni prekidi saobraćaja, upozorio je ranije RHMZ.

Autor: S.M.