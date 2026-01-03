RHMZ NAJAVLJUJE HAOS, STIŽE LEDENI TALAS U SRBIJU: Posebno upozorenje za Beograd!

RHMZ od jutros ne prestaje da niže upozorenja, a čini se da je ovih dana pred nama jedan opaki zimski scenario! Kako su najavili, od 4. do 7. januara 2026. godine očekuju se obilne padavine u vidu vlažnog snega, kao i lokalna pojava ledene kiše, što može izazvati ozbiljne probleme širom zemlje.

Prema najnovijem upozorenju RHMZ, najintenzivnije padavine očekuju se u centralnom pojasu zemlјe - od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlјa i Homolјa, dalјe ka istoku - Timočkoj i Negotinskoj Krajini, i to povremeno sa vlažnim snegom.

- Pa se u nedelјu, 4. januara, očekuje formiranje, odnosno povećanje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 cm, lokalno i 30 cm - dodaju iz RHMZ.

Nikad dramatičnije upozorenje RHMZ

Takođe, u istoj oblasti u nedelјu u večernjim i noćnim satima, kao i početkom sledeće sedmice, od 5. do 7. januara, kako navode, očekuje se lokalna pojava ledene kiše, dok se dalјe povećanje snežnog pokrivača očekuje samo na severu i zapadu zemlјe.

- Mogući su problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomlјenje grana). Usled taloženja i zaleđivanja moguće su štete i na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima - upozorava RHMZ.

Posebno upozorenje za Beograd

Posebno upozorenje RHMZ je izdao i za Beograd zbog formiranja snežnog pokrivača i ledne kiše.

- U nedelјu na području Beograda oblačno i hladno sa vlažnim snegom uz snežni pokrivač visine od 10 do 20 cm. Početkom sledeće sedmice, od 5. do 7. januara, očekuje se i lokalna pojava ledene kiše - upozorili su.

