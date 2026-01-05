Ledeni dan je pred nama: U Srbiji oblačno sa KIŠOM I SNEGOM, oglasio se RHMZ dramatičnim upozorenjem

U Srbiji se danas očekuje oblačno i u većem delu zemlje hladno vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na severu i zapadu, očekuje se ledeni dan sa najvišom dnevnom temperaturom ispod 0, i uglavnom snežne padavine uz dalje manje povećanje visine snežnog pokrivača.

U ostalom delu zemlje padaće sneg i kiša koja će se lediti pri tlu i to naročito u centralnom pojasu zemlje (od juga Bačke, Srema, zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, južnog Banata, Šumadije, Pomoravlja i Homolja, dalje ka istoku - Timočkoj i Negotinskoj Krajini), dok će na jugu i jugoistoku Srbije biti toplije vreme sa kišom.

Duvaće slab i umeren vetar, na severu severoistočni, a u ostalom delu zemlje južni i jugoistočni koji će u planinskim predelima istočne Srbije biti povremeno i jak.

Jutarnja temperatura biće od -3 do 4 stepena, a najviša dnevna u većini krajeva od -1 do 3, na krajnjem jugu i jugoistoku biće toplije od 7 do 12 stepeni.

U Beogradu se očekuje oblačno i hladno vreme sa kišom koja će se lokalno lediti pri tlu uz najveci rizik od poledice u jutarnjim i prepodnevnim, kao i kasnijim večernjim satima.

Tokom naredne noći ponovo se očekuje sneg.

Duvaće slab i umeren vetar, tokom dana jugoistočni, uveče zapadni i severozapadni. Temperatura će biti bez većeg kolebanja od -2 do 0.

Do četvrtka će biti oblačno i u većem delu hladno vreme, naročito na severu i zapadu Srbije gde se očekuju ledeni dani, kada temperatura neće preći 0 stepeni i u ovim oblastima padaće uglavnom sneg uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača, u ostalim krajevima padaće sneg i kiša koja će se lediti na tlu i to naročito u centralnom pojasu zemlje (od juga Bačke, Srema, zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, južnog Banata, Šumadije, Pomoravlja i Homolja, dalje ka istoku - Timočkoj i Negotinskoj Krajini), dok će na jugu i jugoistoku i dalje biti toplije vreme sa kišom.

U četvrtak će se hladna vazdušna masa proširiti na celu zemlju pa se narednih dana očekuje slab i umeren, u petak lokalno i jak, jutarnji mraz i uglavnom suvo vreme, a nove prolazne padavine samo u subotu i nedelju.

RHMZ napominje da su mogući problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u parkovima i drugom drveću (lomljenje grana).

Usled taloženja snega i zaleđivanja moguće su štete i na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima, naveli su iz RHMZ.

pročitajte još Danas je Tucindan: Evo koje običaje treba ispoštovati i šta nikako ne treba raditi

Autor: Marija Radić