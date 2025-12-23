Sunčano širom Srbije, ali večeras stiže iznenađenje sa kišom!

Danas će u većem delu Srbije vreme biti pretežno sunčano, dok će u Timočkoj Krajini tokom celog dana preovladavati oblačno i tmurno vreme uz povremenu sipeću kišu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren jugoistočni i istočni, dok se na jugu Banata očekuje jak vetar.

Jutarnje temperature kretaće se od -2 stepena, a maksimalna dnevna do 10 stepeni.

U večernjim časovima naoblačenje sa kišom zahvatiće jugozapadne delove zemlje, a tokom noći proširiće se i na većinu ostalih predela.

Beograd

U glavnom gradu jutro će biti umereno oblačno, a tokom dana pretežno sunčano uz slab i umeren jugoistočni i istočni vetar.



Najviša dnevna temperatura biće oko 9 stepeni. Krajem dana očekuje se naoblačenje, dok se u drugom delu noći i pred jutro prognozira slaba kiša.

Autor: Dalibor Stankov