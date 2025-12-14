Magla progutala Srbiju, smo jedan kraj kupaće se danas u suncu - temperatura do 10 stepni

U većem delu Srbije danas maglovito i oblačno, uz povremenu rosulju i sipeću kišu, dok će samo jug i istok zemlje imati sunčane intervale.

Vreme u Srbiji danas

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u većem delu zemlje očekuje se magla i niska oblačnost, uz lokalnu pojavu sipeće kiše i rosulje. Iznimka su brdsko-planinski predeli juga i jugozapada, kao i Negotinska i Timočka Krajina, gde će vreme biti pretežno sunčano.

Temperature: jutarnje od -4 do 2 stepena, dnevne od 3 stepena u maglovitim oblastima do 10 stepeni na istoku.

Vetar: slab i promenljiv, na istoku slab do umeren zapadni i severozapadni.

Vremenska prognoza za Beograd

Glavni grad će danas biti pod maglom i tmurnim nebom, uz povremenu pojavu rosulje. Vetar slab i promenljiv.

Najniža temperatura: od -1 do 1 stepen

Najviša dnevna: oko 3 stepena

Prognoza za narednih sedam dana

Magla će se zadržavati uglavnom u jutarnjim, večernjim i noćnim satima, dok će tokom dana biti i sunčanih perioda uz slabu do umerenu oblačnost. Stabilno i toplo vreme za ovo doba godine produžava se i dalje.

Jedino se u sredu očekuje prolazno naoblačenje, ponegde praćeno slabom kišom.

Autor: Dalibor Stankov