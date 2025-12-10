Vremenski rolerkoster: Meteorolozi najavili drastičan obrat u narednih 7 dana! Evo kakvo nas vreme očekuje danas

Nakon maglovitog jutra očekuje nas pravi vremenski rolerkoster, pa ćemo imati i sunčane intervale nakon temperatura u minusu.
Ujutro i delom pre podne očekuje se malo do umereno oblačno vreme, mestimično uz slab mraz i sa lokalnom (izolovanom) pojavom magle, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U toku dana biće pretežno sunčano vreme. Duvaće slab, promenljiv vetar.
Najniža temperatura biće od -3 do 4 stepena, a najviša od 10 do 16 stepeni.
Vreme u Beogradu
U Beogradu ujutro se očekuje malo do umereno oblačno uz lokalnu (izolovanu) pojavu magle. U toku dana biće pretežno sunčano vreme. Duvaće slab, promenljiv vetar.
Najniža temperatura biće od 0 do 4 stepena, a najviša oko 14.
Vreme narednih dana
Idućih sedam dana očekuje se stabilno vreme s čestom maglom u nizijama, po kotlinama i dolinama reka.
Do kraja sedmice magla i niska oblačnost će se zadržavati u toku celog dana, od četvrtka prvo u Vojvodini i na području Beograda, a od petka i u centralnoj i južnoj Srbiji, naročito po kotlinama i duž rečnih tokova, dok će na visokim planinama preovladavati sunčano vreme.
Početkom naredne sedmice magla se uglavnom očekuje u jutarnjim, večernjim i noćnim satima, dok će tokom dana, uz slabu do umerenu oblačnost, povremeno biti sunčanih perioda i u nižim predelima.
Prema prognozi RHMZ, suvo i stabilno vreme produžava se tokom cele druge dekade decembra.
Autor: A.A.