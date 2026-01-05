Neverovatno! Stefan prodaje kuću po ceni polovnog automobila: Smeštena je na samo 10 minuta od grada

Objekat zahteva kompletno sređivanje sa mogućnošću prilagođavanja prostora potrebama kupca

Na tržištu nekretnina u Šumadiji pojavila se kuća po izuzetno povoljnoj ceni, koja bi mogla da privuče pažnju kupaca u potrazi za vikendicom ili mirnim porodičnim domom u prirodi. Reč je o kući u selu Darosava, nedaleko od Aranđelovca, koja se prodaje za 15.200 evra.

Nekretnina je u vlasništvu 1/1, što dodatno olakšava proces kupovine, a do same kuće vodi asfaltni put, dok je poslednjih 50 metara pristupni put od kamena. Iako se nalazi na svega 500 metara od centra sela, kuća je ušuškana u zelenilu i prirodnom okruženju, što je čini idealnom za one koji žele mir, ali ne i potpunu izolaciju.

Velika prednost ove lokacije je i blizina grada – do Aranđelovca se stiže za svega 10 minuta vožnje, odnosno oko 10 kilometara, pa budući vlasnici mogu lako da kombinuju život u prirodi sa svakodnevnim obavezama u gradu.

Kada je reč o stanju objekta, kuća zahteva kompletno sređivanje, što budućim kupcima ostavlja mogućnost da prostor u potpunosti prilagode sopstvenim potrebama i željama. Posebno se ističe postojanje bunara sa obiljem vode, što je danas značajna prednost, naročito za domaćinstva koja planiraju baštu ili boravak tokom cele godine.

S obzirom na cenu, lokaciju i potencijal koji nudi, ova kuća u Darosavi može biti zanimljiva investicija za sve koji traže povoljan ulazak na tržište nekretnina ili beg iz gradske gužve u prirodnije okruženje.

