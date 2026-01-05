'SNEG NIKOG NIJE IZNENADIO' Oglasila se uprava Beograda: Sve gradske službe su u punom kapacitetu angažovane na čišćenju

Od 9 časova juče ujutro palo je oko 20 centimetara snega, a na rubnim opštinama i višim delovima grada i više.

Sve gradske službe angažovane su u punom kapacitetu na otklanjanju posledica velikih snežnih padavina na ulicama Beograda, kako bi saobraćaj, a prioritetno javni prevoz, normalno funkcionisao u otežanim uslovima.

Sva javna komunalna preduzeća nalaze se u punom stepenu angažovanja i ekipe koje se nalaze na terenu rade na uspostavljanju normalnog funkcionisanja, pre svega ulica prvog prioriteta, pešačkih prelaza, parkova, javnih površina, stajališta javnog gradskog prevoza.

Na ulicama Beograda angažovana su 1.072 radnika javnih komunalnih preduzeća i 268 vozila i sredstava mehanizacije. JKP „Beograd-put” se nalazi u trećem stepenu angažovanja na gradskim saobraćajnicama.

Samo u prvih 12 sati posuto je 389 tona soli i 192 tone mešavine agregata. I ekipe „Gradske čistoće”, „Zelenila – Beograd”, „Parking servisa” i drugih javnih komunalnih preduzeća, u skladu sa svojim obavezama, uklanjaju sneg sa prilaza pešačkih prelaza, stepeništa, pasarela, podzemnih prolaza, trotoara širih od pet metara, pešačkih zona, parkovskih i zelenih površina, javnih parkirališta.

Na određenim lokacijama bilo je problema u funkcionisanju linija javnog gradskog prevoza, što je sukcesivno rešavano. Prema najavi RHMZ-a, u narednih 48 sati očekuje nas veoma opasna pojava – crveni meteoalarm izdat za najavu obilnih padavina snega i ledene kiše – 40mm/m², lokalno i više. U skladu sa izdatim meteoalarmom, apelujemo na građane da zbog najavljene opasne pojave budu posebno oprezni u pešačkom i motornom saobraćaju, kao i da svojim kretanjem ne ometaju aktivnosti javnih komunalnih preduzeća.

I još par informacija želimo da podelimo sa Beograđanima.

Sneg nikoga nije „iznenadio”. To je termin koji se već godinama zloupotrebljava u jednom delu neinformisane, diletaima koje imamo, svi radnici i sva mehanizacija odmah su izašli na teren, čim su prve pahulje snega počele da padaju.ntske i zlonamerne javnosti, ali u skladu sa kapacitet

Gradonačelnik Šapić je pre par godina objašnjavao i iznosio podatke baš na temu padavina u Beogradu, gde je upravo govorio da je u Beogradu u poslednjih 15 godina prosečno bilo manje od 10 snežnih dana godišnje, i da je u skladu s tim politika Grada da je ovaj broj vozila koja uklanja sneg za sada sasvim dovoljan, da se ne bi bacale pare i da vozila ne bi stajala u garažama i propadala. Beograd nije Moskva, Kalgari ili Vankuver gde godišnje imate više od šest meseci snega, pa da je i opravdano trošiti velika sredstva na mehanizaciju koja ga uklanja.

Naravno, pravo svake gradske uprave jeste da kupi i 5.000 vozila i da ih drži u postrojenjima, pa da čeka tri snežna dana godišnje da bi mogla da kaže da pokušava da uhvati sneg u letu, ali bojimo se da ni tada u tome ne bi uspeli, niti bi zadovoljili zlonamerne ljude. Politika ove gradske uprave je da to ne radi.

Zato za sada ostajemo pri stavu da za par dana snega godišnje, kakav je već više od decenije prosek u našem gradu, nema potrebe za većim brojem vozila. Ukoliko vreme pokaže da se klima u tom obliku menja i Beograd bude imao par meseci snežnih padavina godišnje, tada će se i politika Grada tome prilagoditi i nabaviće se veći broj vozila. Do tada, ostaće kako je sada.

Mnogi svetski gradovi imaju pravilo da se sneg ne čisti sve dok ne prestane da pada

Ono što još želimo da obavestimo javnost jeste da za razliku od Beograda, čije su službe na terenu čim sneg počne da pada, mnogi evropski i svetski gradovi na koje se pojedine organizacije i mediji koji kritikuju rad naše službe pozivaju, imaju pravilo da se sneg ne čisti sve dok ne prestane da pada.

Što se tiče javnog prevoza, on će ići gde god mu je to omogućeno i gde je sneg počišćen, a gde nije, sačekaće da se očisti, kako se ne bi ugrožavala bilo čija bezbednost.

Građani bi takođe trebalo da znaju da ne postoje letnje i zimske gume za autobuse koji funkcionišu u sistemu Grada Beograda, već je to jedna univerzalna guma koja je propisana zakonom, koju su dužna sva vozila da imaju i koja je već prilagođena i zimskim uslovima. Ovu informaciju smo podelili s javnošću, jer se već godinama, takođe, šire laži o letnjim i zimskim gumama koje sa navodno ne menjaju.

