Skuplja putarina na srpskim auto-putevima: Pogledajte nove cene po deonicama

U cenovniku pod nazivom "Posebna naknada za upotrebu autoputa (putarina)" navedeno je da važi od 1. januara 2026. od 7 časova.
Nova godina donela je svašta novo u Srbiji, a između ostalog, i nove cene putarina. Posle julske promene cena, usledila je nova, pa će vozači u Srbiji od sada morati da daju više novca za vožnju kroz Srbiju na određenim deonicama. Takođe, promene cena odnose se samo na putnička vozila. U nastavku teksta pogledajte cene uvećanih putarina po deonicama.
Od četvrtka 1. januara, cene putarina u Srbiji su uvećane, a obaveštenje o tome je objavljeno u Službenom glasniku.
Evo i delimičnog pregleda cena putarina po deonicama (prikazane su relacije, potom cene putarina u dinarima za automobile).
Deonica Beograd-Subotica
Beograd-Subotica 850 dinara
Beograd-Novi Sad 340
Novi-Sad-Beograd 340
Subotica-Beograd 850
Deonica Beograd-Šid
Ruma-Šid 320 dinara
Beograd-Šid 520
Beograd-Kuzmin 280
Beograd-Šabac 350
Deonica Beograd-Požega
Obrenovac-Pakovraće 720 dinara
Obrenovac-Lučani 860
Prilipac-Obrenovac 950
Lajkovac-Prilipac 730
Inače, putarine su poslednji put izmenjene 4. jula 2025. godine.
Autor: S.M.