Skuplja putarina na srpskim auto-putevima: Pogledajte nove cene po deonicama

U cenovniku pod nazivom "Posebna naknada za upotrebu autoputa (putarina)" navedeno je da važi od 1. januara 2026. od 7 časova.

Nova godina donela je svašta novo u Srbiji, a između ostalog, i nove cene putarina. Posle julske promene cena, usledila je nova, pa će vozači u Srbiji od sada morati da daju više novca za vožnju kroz Srbiju na određenim deonicama. Takođe, promene cena odnose se samo na putnička vozila. U nastavku teksta pogledajte cene uvećanih putarina po deonicama.

Od četvrtka 1. januara, cene putarina u Srbiji su uvećane, a obaveštenje o tome je objavljeno u Službenom glasniku.

Evo i delimičnog pregleda cena putarina po deonicama (prikazane su relacije, potom cene putarina u dinarima za automobile).

Deonica Beograd-Subotica

Beograd-Subotica 850 dinara

Beograd-Novi Sad 340

Novi-Sad-Beograd 340

Subotica-Beograd 850

Deonica Beograd-Šid

Ruma-Šid 320 dinara

Beograd-Šid 520

Beograd-Kuzmin 280

Beograd-Šabac 350

Deonica Beograd-Požega

Obrenovac-Pakovraće 720 dinara

Obrenovac-Lučani 860

Prilipac-Obrenovac 950

Lajkovac-Prilipac 730

Inače, putarine su poslednji put izmenjene 4. jula 2025. godine.

Autor: S.M.