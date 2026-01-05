Posle ledene kiše, STIŽE NOVI SNEŽNI TALAS! Biće još više snega, a evo kada tačno počinje ponovo da pada

Republički Hidrometeorološki Zavod ponovio je danas upozorenje na ledenu kišu koja će od 05. do 07. januara padati u jutarnjim, prepodnevnim i večernjim satima na jugu Bačke, u Sremu, zapadnoj Srbiji, na širem području Beograda, u južnom Banatu, Šumadiji, Pomoravlju i na istoku Srbije.

Takođe, navodi se, dalje značajnije povećanje visine snežnog pokrivača očekuje se u toku noći utorak na sredu i u sredu, 7. januara na severu i zapadu zemlje.

Kako se navodi, mogući su problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomljenje grana).



Usled taloženja i zaleđivanja moguće su štete i na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima, upozorava RHMZ.

Autor: S.M.