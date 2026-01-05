AKTUELNO

Društvo

'BEZBEDNOST NEMA VREMENSKA USLOVE' Policija i vatrogasci-spasioci na terenu - pomažu građanima i uklanjaju sneg uprkos lošem vremenu (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Bez obzira na vremenske uslove, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova neprekidno su na terenu, gde policija i vatrogasci-spasioci pomažu građanima, uklanjaju sneg, obezbeđuju prohodnost saobraćajnica i reaguju na sve prijave kako bi se očuvala bezbednost ljudi i imovine.

Na Instagram profilu MUP-a Srbije objavljene su fotografije koje pokazuju da bezbednost zaista nema vremenske uslove.

"Bezbednost nema vremenske uslove. Policija i vatrogasci-spasioci su na terenu.", stoji u objavi.

Autor: Iva Besarabić

#MUP

#Policija

#Sneg

#Spasioci

#služba

