Sveštenik objasnio da li su intimni odnosi tokom posta greh: Podsetio je na nešto što svi zaboravljamo - Džabe ti postovi ako...

Božićni post se završava, a sam post, kao duhovna praksa, mnogo je više od uzdržavanja određene hrane. To je vreme introspekcije, molitve i odricanja od loših misli i dela. Ali šta je sa intimnim odnosima tokom perioda posta? Šta to zapravo znači post? Božićni post završava se večeras

Naime, kako stručnjaci ističu, osim što se treba uzdržavati od određenih namirnica, za taj dan važe i neka pravila, posebno kada su u pitanju odnosi s drugim ljudima, pa i partnerima. Otac Predrag Popović dao je detaljno objašnjenje šta je post.

- Kliše bi bio da kažem da post nije samo telesno uzdržavanje, nego i duhovni podvizi i tako dalje. Mnogi su danas postavili pitanje da li vegani i vegeterijanci stalno poste, pa mi onda kažemo da to nije isto. Moramo da se molimo, a šta ako se oni mole non-stop? Da li su onda oni isposnici ili nisu? Post mu dođe kao neka vrsta perioda kada više zađemo u njivu, u njivu duše naše, u voćnjak taj, u taj povrtnjak i krenemo malo više da plevimo korov u sebi - naglasio je otac Popović.

Otac je naglasio da svi zaboravljamo jednu veoma važnu stavku posta.

- Ispovest jeste ispovedanje onog lošeg što smo mi učinili, ali post nije samo to. Mi zaboravljamo jednu jako važnu dimenziju posta, a to je ispovedanje vere, ljubavi, nade. Post je posebno podsećanje na dobročinstvo, posebno mi sveštenici i vernici u crkvi treba da zađemo u narod, apostoli su to radili. Vi imate danas mnogo ljudi i žena koji ne izbijaju iz crkve, koji se mole non-stop Bogu i koji poste sve postove. Kao što reče sveštenik Varisej, ali su otišli tužni od Hrista i sebe nisu predali toj veri. Doći će devojka u kratkoj suknji u crkvu bez marame, neće znati pravila, ali prosto će je nešto privući, Gospod će je privući u crkvu. Ali će je osuditi kako je nepristojna i izbaciće je napolje. Džabe ti postovi, nas u stvari i post i liturgija pozivaju na zajednicu ljubavi, vere i širenja nade - rekao je otac Predrag Popović.

Takođe, jednom prilikom je na Jutjub kanalu "Samo najbitnije" rešena dilema da li u postu partneru smeju da imaju intiman odnos.

- Post pored telesne, ima i duhovnu komponentu, vernici bi trebalo da se suzdrže od ružnih misli, loših dela, a posvete molitvi, pokajanju i dobročinstvu. Sveti Jovan je veoma slikovito opisao smisao četrdesetodnevnog posta. Ne samo da postiš stomakom, već i očima i sluhom, rukama i nogama i svim udovima tela. Ruke neka se uzdržavaju krađe, noge neka poste tako što neće hodati putevima greha. Kakva nam je korist ako ne jedemo meso i ribu, a ujedemo svoje bližnje? - prenosi kanal "Samo najbitnije" na Jutjubu.

To dalje navodi da sami odlučujete kako ćete da se ponašate tokom posta.

- Uzdržavanje od svih telesnih zadovoljstava uzima se kao osnovna mera ponašanja tokom posta, zato ostavlja prostor vernicima da prema svojim rešenjima određuju od čega bi sve trebalo da se uzdržavaju - zaključuju oni.

Autor: D.Bošković