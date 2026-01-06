DA SE NE ZABORAVI! Tri godine od ranjavanja Stefana i Miloša Stojanovića u Gotovuši, čeka se presuda Kurtaju

Navršile su se tri godine od ranjavanja dečaka Stefana i Miloša Stojanovića, na Badnji dan 2023. godine u Gotovuši. Sudski proces protiv Azema Kurtaja, koji je pucao na srpske mladiće je u toku, a zastupnik jednog od oštećenih, advokat Veljko D. Radić presudu očekuje u toku ove godine.

Na Miloša i Stefana Stojanovića iz Gotovuše na Badnji dan, 6. januara 2023, dok su se vraćali iz seče badnjaka, iz vozila u pokretu pucao je pripadnik KBS-a Azem Kurtaj. Ranio ih je obojicu, jednog u šaku, drugog u predelu ramena.

Advokat Veljko D. Radić, zastupnik oštećenog Miloša Stojanovića, kazao da je tokom prošle godine održano sedam ročišta i da presudu očekuje u toku ove godine.

„Tokom ove godine održano je sedam ročišta pred Osnovnim sudom u Uroševcu, a ročišta su uzimajući u obzir status maloletne strane kao oštećene u ovom postupku zatvorene za javnost, na kojima su saslušavani svedoci koje je predložio državni tužilac“, naveo je Radić.

Dinamika kojom su ročišta održavana tokom ove godine je, kaže, zadovoljavajuća za njega kao advokata koji zatupa oštećenu stranu.

„Ali, zbog prirode izvođenja dokaza, saslušavanja svedoka koja obično duže traju, smatram da presuda nije doneta 2025. Uzimajući u obzir tempo i dinamiku održavanja ročišta očekujem da će presuda u ovoj krivičnoj stvari biti doneta tokom ove godine“, kazao je Radić.

Potpredsenik Srpske liste Dalibor Jevtić, koji je u vreme ranjavanja mladića bio gradonačelnik Štrpca, priznaje da i tri godine nakon tog događaja ima isti osećaj razočarenja zbog toga što je neko pucao na decu.

„I nakon tri godine imam isti osećaj kao tog 6. januara 2023, osećaj razočarenja zbog činjenice da je neko pucao na našu decu, našu mladost i na taj način pokušao da ne samo naškodi toj deci, već i svima nama pošalje poruku da ovde nismo dobrodošli. Ponosan sam što smo poslali jasnu poruku kao narod, i svi naši sunarodnici koji su nas podržali u tim trenucima, ne samo fizički koji su došli da nas podrže na nikad većem protestu u Štrpcu 8. januara 2023, već i na to što smo bili odlučni da nas to neće pokolebati, i da oni koji su mislili da će na taj način uspeti da nas proteraju sa ovih prostora u tome neće uspeti“, jasan je Jevtić.

Razočaran je, kaže, sudskim procesom koji još nije dobio epilog koji bi trebao da dobije da bi pravda bila zadovoljena.

„Onaj ko je pokušao da ubije Stefana i Miloša trebao bi da za to bude kažnjen. Kao rezultat sudskog procesa imali smo to da je druga strana od sebe pokušala da napravi žrtvu, da je onaj ko je pucao to uradio iz samoodbrane. Ja i danas postavljam pitanje - od čega se to Azem Kurtaj branio? Da li od naših pravoslavnih badnjaka ili od onoga što sam praznik nosi, a to je život?“, upitao je Jevtić.

Zato će zahtevati pravdu, ne samo zbog Stefana i Miloša i njihovoh porodica, već pravdu za sve Srbe.

„Znam da to neće biti lako ali moramo da budemo uporni i istrajni u tome i to treba da bude naša zajednička poruka. Uspećemo u toj borbi koja se zove opstanak ukoliko zajedno, jedinstveno stojimo baš kako smo tog 6. januara na ovom mestu stajali i branili pravo na život i opstanak sa jasnom porukom da nas neće pokolebati“, rekao je Jevtić.

Policija je Kurtaja, pripadnika KBS-a osumnjičenog da je pucao na srpske dečake, privela istog popodneva, 6. januara 2023, ali je on u toku postupka, u oktobru te godine, pušten da se brani sa slobode.

Tadašnji diplomatski predstavnici SAD i Nemačke u Prištini, kao i Euleks osudili su ranjavanje Miloša i Stefana.

Tadašnji ambasador u Prištini Džefri Hovenijer naveo da su SAD šokirane i osuđuju ranjavanje dvojice srpskih dečaka, dok se Euleks tada obavezao da će „pažljivo pratiti istragu“, a napad je osudio i nemački ambasador u Prištini u to vreme Jern Rode.

Oglasili su se tada i evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji koji je naveo da je šokiran napadom na dvoje dece u Štrpcu, dok je Oebs naveo da „mora postojati nulta tolerancija za takve akte nasilja“.

Autor: Jovana Nerić