DONETA JOŠ JEDNA PRESUDA U SLUČAJU 'RIBNIKAR': Evo koji novčani iznos škola i roditelji dečaka ubice moraju da isplate oštećenima

Danas je u Višem sudu u Beogradu nastavljeno ročište protiv roditelja dečaka ubice koji je u O.Š. "Vladislav Ribnikar" 2023. godine počinio masakr.

Viši sud u Beogradu doneo je presudu kojom su, između ostalog:

Roditelji dečaka ubice i Ogledna osnovna škola “Vladislav Ribnikar” da tužiocima solidarno na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usled smrti bliskog lica isplate, i to:

- tužiocu Dukić Danetu iznos od 10.000.000,00 dinara,

- tužiocu Paunović Biljani iznos od 10.000.000,00 dinara,

- tužiocu mal. D.D. iznos od 10.000.000,00 dinara,

- tužilji mal. M.D. iznos od 10.000.000,00 dinara,

sve sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana presuđenja do isplate, u roku od 15 dana od prijema prepisa presude, pod pretnjom izvršenja, dok je zahtev za zakonsku zateznu kamatu u ostalom delu, počev od dana podnošenja tužbe do presuđenja, odbijen kao neosnovan.

Roditelji dečaka ubice i Ogledna osnovna škola “Vladislav Ribnikar” da tužiocima solidarno na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljeni strah isplate i to:

- tužiocu Dukić Danetu iznos od 1.721.000,00 dinara,

- tužiocu Paunović Biljani iznos od 1.721.000,00 dinara,

- tužiocu mal. D.D. iznos od 1.721.000,00 dinara,

- tužilji mal. M.D. iznos od 1.721.000,00 dinara,

sve sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana presuđenja do isplate, u roku od 15 dana od prijema prepisa presude, pod pretnjom izvršenja, dok je zahtev za zakonsku zateznu kamatu u ostalom delu, počev od dana podnošenja tužbe do presuđenja, odbijen kao neosnovan.

Takođe, odbijen je i tužbeni zahtev tužilaca Daneta Dukića, Biljane Paunović, mal. D.D. i mal. M.D., kojim su zatražili da se obavežu tuženi Republika Srbija – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Republika Srbija - Ministarstvo unutrašnjih poslova, da solidarno sa tuženima, tužiocima na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usled smrti bliskog lica isplate iznos od po 10.000.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana podnošenja tužbe, do konačne isplate.

Pored toga, odbijen je i tužbeni zahtev tužilaca Daneta Dukića, Biljane Paunović, mal. D.D. i mal. M.D., kojim su zatražili da se obavežu tuženi Republika Srbija – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Republika Srbija - Ministarstvo unutrašnjih poslova, da solidarno sa tuženima, tužiocima na ime naknade nematerijalne štete za za pretrpljeni strah isplate iznos od po 1.721.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana podnošenja tužbe, do konačne isplate,

Takođe, odbijen je i tužbeni zahtev tužilaca Daneta Dukića, Biljane Paunović, mal. D.D. i mal. M.D., kojim su zatražili da se obavežu tuženi, Republika Srbija – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Republika Srbija - Ministarstvo unutrašnjih poslova, da solidarno sa tuženima, tužiocima na ime naknade nematerijalne štete za za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti isplate iznos od po 5.000.000,00 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana podnošenja tužbe, do konačne isplate.

U obrazloženju presude, između ostalog se navodi da je tuženi mal. K.K. odgovoran za štetu koju su tužioci pretrpeli, budući da je dana 03.05.2023. godine lišio života A.D., ćerku i sestru tužilaca, pri čemu je prilikom preduzimanja radnje kojom je prouzrokovana šteta, bio sposoban za rasuđivanje, u smislu člana 160 stav 2 Zakona o obligacionim odnosima. Odgovornost tuženih roditelja ubice utvrđena je jer je šteta nastala kao posledica lošeg vaspitanja maloletnika, rđavih primera i poročnih navika, koje su, kao roditelji, pružili svom maloletnom sinu.

Ovo iz razloga jer je u toku postupka utvrđeno da je dečak ubica došao u posed i upotrebio vatreno oružje koje je pripadalo njegovom tuzenom ocu, koji ga je i ranije vodio u streljanu radi uvežbavanja rukovanja oružjem i pucanja, sa kojim okolnostima je bila upoznata majka mal. tuženog, tužena Miljana Kecmanović, ali se tome nije usprotivila, niti je preduzela mere da spreči takvo ponašanje supruga. Iz navedenih razloga, tuženi maloletnik i njegovi roditelji su solidarno odgovorni za naknadu nematerijalne štete koju su tužioci pretrpeli, a zbog čega su prigovori nedostatka pasivne legitimacije u odnosu na njih ocenjeni kao neosnovani.

Kada je reč o postojanju odgovornosti na strani četvrtotužene OOŠ “Vladislav Ribnikar” za nematerijalnu štetu koju su tužioci pretrpeli, sud je stava da u konkretnom slučaju takva odgovornost postoji i ista je zasnovana na odredbama člana 170 u vezi člana 171 Zakona o obligacionim odnosima. Naime, tokom dokaznog postupka utvrđeno je da je u periodu koji je prethodio događaju od 03.05.2023. godine, došlo do propusta u radu škole i postupanju zaposlenih u OOŠ “Vladislav Ribnikar”, a koji se sastoje u nepreduzimanju onih radnji koje je standard dužne profesionalne pažnje u konkretnom slučaju nalagao, u situacijama kada se uočavaju problemi u ponašanju i psihičkom stanju učenika.

Sa druge strane, odlučujući o zahtevu za naknadu nematerijalne štete u odnosu na tužene Republiku Srbiju – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Republiku Srbiju – Ministarstvo unutrašnjih poslova, sud je navedeni zahtev ocenio kao neosnovan. Ovo imajući u vidu da je za postojanje odgovornosti za prouzrokovanu štetu pretpostavka postojanje nezakonitog ili nepravilnog rada u obavljanju službenih delatnosti, a što u konkretnom slučaju nije utvrđeno.

Naime, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je u periodu koji je prethodio događaju od 03.05.2023. godine, vršilo nadzor nad OOŠ „Vladislav Ribnikar“ u smislu odredaba člana 16 i 169 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i postupalo je u svemu u skladu sa zakonom, pri čemu u Zapisniku o redovnom inspekcijskom nadzoru od 20.05.2021. godine nije bilo nepravilnosti od značaja za ovaj postupak. S tim u vezi, ističe se da tužioci u toku postupka nisu dokazali da su u radu ovog ministarstva postojale neke nepravilnosti i nezakonitosti koje bi bile od uticaja i mogle dovesti do tragičnog ishoda dana 03.05.2023. godine.

Takođe, u ovoj pravnoj stvari nisu utvrđeni propusti niti nepravilnosti u radu ni Ministarstva unutrašnjih poslova, imajući u vidu da je tuženi otac dečaka ubice ispunjavao sve uslove za nabavljanje oružja shodno Zakonu o oružju i municiji, zbog čega je sud našao da je Ministarstvo unutrašnjih poslova postupalo u svemu u skladu sa zakonom, pri čemu ni dana 03.05.2023. godine nisu utvrđeni propusti u radu policijskih službenika i postupanje suprotno odredbama Zakona o policiji.

Protiv ove presude dozvoljena je žalba Apelacionom sudu u Beogradu u roku od 15 dana od dana prijema iste.

Autor: D.Bošković