SPREMAJU DŽAKOVE DA BI SE ODBRANILI OD NADOŠLOG LIMA, SPASILAČKE EKIPE NA TERENU! Reka se izlila, dramatično u tri naselja u Opštini Prijepolje!

Od jutros je alarmantna situacija na teritoriji opštine Prijepolje, gde se reka Lim izlila u mestima Ivanje, Zalug i Brodarevo. Spremaju se i pune džakovi.

Jedna porodica čija kuća je okružena vodom je preventivno evakuisana. Na terenu su spasilačke ekipe.

- Spremaju se i pune džakovi, kako bi se napravio bedem i zaštitili objekti. Reka Lim u ova tri naselja stalno plavi, znamo šta nam je činiti kako bi bila što manje šteta, a životi i imovina da ne budu ugroženi - kažu za RINU meštani.

Na terenu su i zaposleni JP Srbijavode koje čine sve što je u njihovoj moći da se Lim dodatno ne izlije i ne napravi veću štetu.

Usled obilnih padavina i teškog stanja u četiri mesne zajednice na teritoriji opštine Prijepolje proglašena je vanredna situacija.



Autor: Jovana Nerić