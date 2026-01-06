SPREMAJU DŽAKOVE DA BI SE ODBRANILI OD NADOŠLOG LIMA, SPASILAČKE EKIPE NA TERENU! Reka se izlila, dramatično u tri naselja u Opštini Prijepolje!

Od jutros je alarmantna situacija na teritoriji opštine Prijepolje, gde se reka Lim izlila u mestima Ivanje, Zalug i Brodarevo. Spremaju se i pune džakovi.
Jedna porodica čija kuća je okružena vodom je preventivno evakuisana. Na terenu su spasilačke ekipe.
- Spremaju se i pune džakovi, kako bi se napravio bedem i zaštitili objekti. Reka Lim u ova tri naselja stalno plavi, znamo šta nam je činiti kako bi bila što manje šteta, a životi i imovina da ne budu ugroženi - kažu za RINU meštani.
Na terenu su i zaposleni JP Srbijavode koje čine sve što je u njihovoj moći da se Lim dodatno ne izlije i ne napravi veću štetu.
Usled obilnih padavina i teškog stanja u četiri mesne zajednice na teritoriji opštine Prijepolje proglašena je vanredna situacija.
Autor: Jovana Nerić