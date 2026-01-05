VANREDNA SITUACIJA UVEDENA U OVIM MESTIMA U SRBIJI! Pojačan nadzor na terenu, sve ekipe prate stanje: Postoji neposredna OPASNOST

AKTUELNO

Štab za vanredne situacije Opštine Prijepolje doneo je danas odluku o proglašenju vanredne situacije na delu teritorije opštine koji obuhvata mesne zajednice Prijepolje, Brodarevo, Ivanje i Veliku Župu zbog kritičnog porasta vodostaja reke Lim i procene da postoji neposredna opasnost od njenog izlivanja, saopštile su Srbijavode.

U saopštenju se navodi da je vanredna odbrana od poplava uvedena na vodnoj jedinici "Lim - Prijepolje", uključujući regulisana korita reka Mileševke i Seljašnice, na osnovu praćenja hidrološke situacije i danas izmerenih vodostaja.

Ističe se da je vanredna odbrana od poplava uvedena usled značajnog porasta vodostaja reke Lim i izražene tendencije daljeg rasta, čime su se stekli uslovi za sprovođenje pojačanih preventivnih mera u skladu sa Opštim i Operativnim planom odbrane od poplava.

Na terenu su angažovane nadležne stručne službe JVP "Srbijavode" i vodoprivrednih preduzeća.

Mobilni sistem za odbranu od poplava je montiran, pumpe su raspoređene i aktivno angažovane, a sprovodi se i pojačan nadzor i kontinuirano praćenje stanja vodostaja i odbrambenih linija, a posebno kritičnih deonica.

Po potrebi će biti angažovana dodatna mehanizacija i ljudstvo, navodi se u saopštenju.

