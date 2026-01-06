PAŠĆE I DO 15 CENTIMETARA NOVOG SNEGA! RHMZ nanizao upozorenja, evo šta nas čeka sutra!

Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za danas i sutra na ledenu kišu ili rosulju koja će se lediti na tlu i snežne padavine u zapadnoj Srbiji, na širem području Beograda, u južnom Banatu, Šumadiji, Pomoravlju, na istoku i na jugozapadu Srbije.

Sutra se na području severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije posle podne i uveče očekuje intenziviranje snežnih padavina, pa se očekuje povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 15 centimetara, lokalno i više.

Sutra se očekuje oblačno i u većem delu Srbije hladno vreme, uz povećanje visine snežnog pokrivača, naročito u delovima severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije.

Intenzivnije padavine uslediće posle podne i uveče, kada može pasti od 10 do 15 cm novog snega, lokalno i više.

Na jugoistoku će biti toplije sa kišom, a ponegde je moguća i kiša koja će se lediti pri tlu.

Uveče i tokom noći i u ovim krajevima očekuje se prelazak kiše u sneg.

Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće od -4 do 1 stepen, a na jugoistoku do 9 stepeni, a najviša temperatura očekuje se od -2 do 3 stepena, na jugoistoku do 11 stepeni.

U Beogradu će sutra biti oblačno i hladno sa snegom, posle podne i uveče očekuje se intenziviranje padavina, pa je moguć porast snežnog pokrivača za 10 centimetara.

Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar.

Temperatura će biti bez većeg kolebanja, od -4 do -2 stepena.

U četvrtak se očekuje ledeni dan, slabljenje intenziteta i postepeni prestanak padavina, a zatim će uslediti razvedravanje sa severozapada.

U petak će jutro biti veoma hladno sa umerenim i jakim mrazem, u toku dana toplije, uz naoblačenje sa kišom, koja se na severu Vojvodine može lediti na tlu, a ponegde se očekuju i susnežica i sneg.

Od subote će biti hladnije, a snežne padavine očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

RHMZ napominje da su mogući problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće su velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u parkovima i drugom drveću (lomljenje grana).

Usled taloženja snega i zaleđivanja moguće su štete i na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima, navodi se u upozorenju RHMZ.



Autor: Jovana Nerić