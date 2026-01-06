Cena zlata se stabilizuje, srebro raste treći dan zaredom

Cena zlata se stabilizovala usred političkih tenzija u Venecueli i očekivanih ekonomskih podataka iz SAD, dok je srebro poraslo treći put zaredom, objavio je Blumberg.

Spot cena zlata je skočila na oko 4.450 dolara po unci, nakon što je porasla za 2,7 odsto u prethodnoj sesiji usled pritvaranja venecuelanskog lidera Nikolasa Madura.



Zlato i nafta opadaju, dolar jača: Kamatne stope i FED u centru pažnje evropskih berzi, ali sentiment slab

Bura u Venecueli

Eskalacija sukoba u Venecueli izazvala je kratkoročni porast potražnje za zlatom kao sigurnom imovinom, ali uticaj sukoba "može biti ograničen" ukoliko se tenzije na Karibima ne pojačaju, rekao je Dilin Vu, analitičar u kompaniji "Pepperstone Group Ltd".

Trgovci takođe prate brojne podatke iz američke ekonomije koji će biti objavljeni ove nedelje, a glavni je izveštaj o zaposlenosti za decembar koji će biti objavljen u petak, 9. januara.

AZlato je na dobrom putu da ostvari najbolji godišnji učinak od 1979. godine, dostigavši niz rekordnih maksimuma tokom prošle godine zahvaljujući podršci centralnih banaka i prilivu u fondove koji se trguju na berzi i koji su podržani zlatom, navodi američka agencija.

Tri uzastopna smanjenja kamatnih stopa američkih Federalnih rezervi takođe su bila pozitivan faktor za plemeniti metal.

Šta stoji iza rekordnog rasta cena zlata i srebra, više o tome pročitajte u odvojenom tekstu.

Zlatne poluge su dostigle rekordnih 4.549,92 dolara 26. decembra. Neke vodeće banke predviđaju dalje rasta ove godine, posebno zato što se očekuje da će Fed dodatno smanjiti kamatne stope, a američki predsednik Donald Tramp je najavio smenu rukovodstva američke centralne banke.

Srebro nastavlja da raste

Srebro je poraslo za 1,7 odsto na 77,90 dolara po unci, platina je porasla za 1 odsto, a paladijum se nije mnogo promenio. Blumbergov indeks spot dolara, koji meri snagu američke valute, porastao je za 0,1 odsto.

Bitkoin je porastao na tronedeljni maksimum, a digitalna sredstva počinju da sustižu rast akcija i plemenitih metala.

Autor: D.Bošković