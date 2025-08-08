AKTUELNO

Cena zlata dostigla istorijski maksimum

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Cene zlata su danas dostigle istorijski maksimum nakon što je objavljeno da su Sjedinjene Američke Države uvele carine na uvoz zlatnih poluga od jednog kilograma, dok je spot cena zlata na trajektoriji drugog uzastopnog nedeljnog rasta.

Fjučersi na zlato za isporuku u decembru porasli su za 0,9 odsto na 3.484,10 dolara, nakon što su ranije dotakli apsolutni rekord od 3.534,10 dolara po unci, prenosi CNBC.

Cena spot zlata je jutros, prema podacima zabeleženim u 5.05 sati, bila niža za 0,3 odsto i iznosila 3.386,30 dolara po unci. Ukupno gledano, cena je ove nedelje porasla za 0,7 odsto.

Razlika između cena fjučersa u Njujorku i spot cene zlata porasla je na više od 100 dolara nakon što je Fajnenšel tajms (FT) u četvrtak objavio da su Sjedinjene Američke Države uvele carine na uvoz poluga zlata od jednog kilograma, pozivajući se na pismo američke carinske i granične službe od 31. jula.

Kako se navodi, nove carine bi mogle da pogode i Švajcarsku, zemlju koja je najveći svetski centar za preradu zlata.

Nove, više carine koje je uveo predsednik Donald Tramp stupile su na snagu u četvrtak i pogađaju uvoz iz više desetina zemalja, uključujući ključne trgovinske partnere poput Švajcarske, Brazila i Indije.

Autor: S.M.

