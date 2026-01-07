AMSS UPOZORAVA: NIKUD BEZ ZIMSKE OPREME! Nema gužvi ni na drumu, ni na naplatnim rampama i graničnim prelazima

Pravi zimski uslovi vožnje sa snegom na putu očekuju vozače u većini karjeva Srbije.

Na granicama i naplatnim rampama nema zadržavanja, a i na putevima je manji broj vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS) upozoravajući da će se od podneva intenzitet saobraćaja osetno pojačati jer je drugi dan Božića radan.

Pravi zimski uslovi vožnje sa snegom na putu očekuju vozače u većini karjeva Srbije.

"Na put krećite isključivo sa dobrim zimskim gumama jer zbog poledice i mešovitih padavina vožnja postaje zahtevnija, sporija i duža. U ovakvim uslovima za vožnju više je zastoja, proklizavanja i izletanja sa puta, tada su prekidi česti, a saobraćajne nezgode učestale zato uvek imajte dovoljnu količinu goriva u rezervoaru. Za duža putovanja koristite dnevne sate, a ujedno podsećamo vozače na zakonsku obavezu da u vozilu van naseljenog mesta moraju imati lance ili neki drugi uređaj za povećanje trakcije točkova", naveli su iz AMSS-a.

Autor: A.A.