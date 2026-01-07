AKTUELNO

HITNO SE OGLASILO JP SRBIJAVODE: Uvedena vanredna odbrana od poplava na Drini kod Loznice

Izvor: Beta, Foto: Pink.rs, Pixabay ||

Vanredna odbrana od poplava uvedena je danas na reci Drini kod Loznice, saopšteno je iz Javnog preduzeća "Srbijavode".

Do toga je došlo zbog naglog porasta vodostaja te reke izazvanog pojačanim ispušanjem vode iz akumulacija i povećanim dotocima sa uzvodnih područja.

Vanredna odbrana od poplava je uvedena na vodnoj jedinici "Drina - Loznica", precizirali nadležni.

Došlo je i do izlivanja reke iz osnovnog korita u nebranjenim priobalnim delovima, bez ugrožavanja branjenih područja i zaštićenih vodnih objekata, saopšteno je.

"Srbijavode" su, kako su naveli u tom preduzeću, organizovale pojačan nadzor odbrambeni linija i kontinuirano praćenje vodostaja i stanja nasipa, a situaciju na terenu neprekidno prate.

Autor: A.A.

#Drina

#Loznica

#Srbijavode

