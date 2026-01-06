VANREDNA SITUACIJA U LOZNICI: Ponovo dolazi do obrušavanja stabala van zone raskresa dalekovoda, čime se ugrožava snabdevanje električnom energijom na širem području grada Loznice

Zbog obilnih snežnih padavina i problema u snabdevanju električnom energijom na području grada Loznice proglašena je vanredna situacija. Ova odluka doneta je s ciljem sprečavanja ugrožavanja bezbednosti građana i obezbeđivanja normalnog funkcionisanja života na celoj teritoriji grada, saopšteno je iz Gradske uprave Loznice.

Direktor JP „Loznica razvoj“ Nikola Dragićević istakao je da su kompletna mehanizacija i ljudstvo PZP Valjevo i Javnog preduzeća „Naš dom“ neprekidno na terenu i rade na raščišćavanju puteva od snega.

– Angažovana je i dodatna mehanizacija preduzeća „Stobeks“ i na taj način smo uspeli da u potpunosti očistimo sve ulice i puteve predviđene programom, pre svega saobraćajnice prvog prioriteta, na kojima se odvija autobuski saobraćaj i gde je najveća frekvencija vozila. Do sada ni u jednom trenutku ovi putni pravci nisu bili u prekidu i saobraćaj se na njima odvija normalno – rekao je Dragićević.

Direktor ogranka Elektrodistribucije Loznica Darko Karapandžić naglasio je da je zbog trenutne situacije angažovano čak 110 ekipa na terenu.

– Ponovo dolazi do obrušavanja stabala van zone raskresa dalekovoda, čime se ugrožava snabdevanje električnom energijom na širem području grada Loznice, a potom i opština Mali Zvornik i Krupanj. Naš prioritet je da osposobimo trafostanice 35 kV/10 kV kako bi što veći broj potrošača dobio struju i prešao na stabilno napajanje – istakao je Karapandžić.

On je dodao da je rad ekipa u prethodna dva dana znatno otežan zbog vlažnog snega, koji u brdsko-planinskim predelima dostiže i više od pola metra visine.

– Pristup dalekovodima je otežan jer se radi o seoskim i šumskim putevima. Tokom noći padala je ledena kiša, pa je došlo do formiranja leda na betonskim stubovima, zbog čega je podizanje opreme i penjanje radnika izuzetno rizično – rekao je Karapandžić.

Autor: D.Bošković