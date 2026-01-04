Sneg nas nije iznenadio, ali je intenzitet padavina veliki...Evo kakva je situacija zbog snega u Loznici

AKTUELNO

Zbog obilnih snežnih padavina, grad Loznica je održao vanrednu sednicu Štaba za vanredne situacije.

Analizirano je stanje na terenu od ranih jutarnjih časova, a izveštaje su predstaviti Elektrodistribucije Loznica, JKP „Loznica razvoj“ i JKP „Naš dom“. Gradonačelnica Dragana Lukić poručila je da je mehanizacija na terenu.

Foto: Grad Loznica

- Sneg nas nije iznenadio, ali je intenzitet padavina veliki i otežava saobraćaj. Timovi javnih preduzeća čiste ulice, trotoare, prilaze bolnici i svim vitalnim institucijama. Naš cilj je da u najkraćem roku obezbedimo normalno funkcionisanje, uz prioritet, a to je bezbednost građana - poručila je gradonačelnica Lukić.

Lokalni putevi su u nadležnosti gradskih službi, dok državne puteve održava preduzeće „Putevi Valjevo“, čija je mehanizacija takođe na terenu. Formirani su timovi civilne zaštite koji obilaze sela i prate stanje.

Foto: Grad Loznica

- Molim građane za strpljenje i razumevanje. Potrebno je prilagoditi kretanje vremenskim uslovima, pratiti obaveštenja i pokazati solidarnost, kao i da svako očisti ulaze ispred svoje kuće ili zgrade - poručila je gradonačelnica.

