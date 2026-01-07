AKTUELNO

Šapić čestitao Božić: Samo poštujući jedni druge možemo da izgradimo bolju budućnost

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić čestitao je danas Božić sugrađanima, patrijarhu srpskom Porfiriju, kao i celom srpskom narodu i svim vernicima koji ovaj praznik slave po julijanskom kalendaru, saopštio je gradski Sekretarijat za informisanje.

"Neka nas ovaj praznik ujedini u ljubavi, miru i slozi koja nam je danas najpotrebnija", poručio je Šapić.

Poželeo je svim građanima da Božić provedu sa porodicom i prijateljima u duhu zajedništva i solidarnosti.

"Samo poštujući jedni druge možemo da izgradimo bolju budućnost za sve nas. Neka nas ovaj veliki praznik ujedini u ljubavi, miru i slozi koja nam je danas najpotrebnija. Ostanimo na putu pravih hrišćanskih vrednosti i neka nam one budu vodilje u očuvanju srpskog naroda ma gde on bio", poručio je Šapić uz pozdrav "Mir Božji, Hristos se rodi".

