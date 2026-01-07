KAKO SLAVE BOŽIĆ SRBI NA KOSOVU I METOHIJI: Hram Svetog Dimitrija u Severnoj Mitrovici premali za sve vernike na božićnoj liturgiji

Hram Svetog Dimitrija u Severnoj Mitrovici ovog jutra bio je premali da primi sve vernike koji su želeli da prisustvuju božićnoj liturgiji i da se pričeste povodom jednog od najradosnijih hrišćanskih praznika.

Liturgiju je služio protojerej Dalibor Lazić, uz sasluženje sveštenstva hrama.

U besedi nakon pričešća, Lazić je poručio da se u srca vernika useli radost koju su, prema Jevanđelju, osetili pastiri kada su prvi čuli vest o rođenju spasitelja.

„Neka je srećan i Bogom blagosloven dan, praznik rođenja Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista. Neka se i u našim srcima useli ona radost koju su imali pastiri kada su čuli da je došao spasitelj na svet i kada su čuli anđele koji pevaju: ‘Slava Bogu na visini, mir na zemlji, među ljudima dobra volja’. Ta blaga vest neka bude i u našim srcima, neka nas obasja i neka nam bude putovoditelj kroz ceo život, sve do onog dana kada ćemo se sresti sa samim Gospodom Bogom i spasiteljem našim Isusom Hristom“, rekao je Lazić.

Tokom liturgije pročitana je i Božićna poslanica patrijarha srpskog Porfirija.

U hramu Svetog Dimitrija služenje liturgije predviđeno je i drugog dana Božića, na Pokrov Presvete Bogorodice.



Božić u Gračanici

Ponoćnu Božićnu liturgiju u manastiru Gračanica služio je mitropolit raško-prizrenski Teodosije sa sveštenstvom eparhije raško-prizrenske pred velikim brojem vernika. Sveštenik Darko Marinković, čitajući Božićnu poslanicu patrijarha Porfirija, pozvao je na prevazilaženje podela, jer smo, kako je dodao, neophodni jedni drugima.

Nakon liturgije i Svete tajne pričešća, sveštenik Marinković je pred vernicima pročitao Božićnu poslanicu patrijarha Porfirija, i naglasio da nas vera uči da u teškim vremenima ne čekamo bolja, već da sami počnemo da živimo drugačije.

„Braćo i sestre ljubimo jedni druge, ne rečju ni jezikom nego delom i istinom, jer onaj ko mrzi brata svoga u tami je, a ko ljubi brata svoga u svetlosti prebiva. U tu svetlost i život u miru i slozi, nadahnuti nadumnom radošću Božića i Hristovim mirom, pozivamo sve, da prevaziđemo podele, da zagrlimo jedni druge, da pružimo ruku jedni drugima, da razumemo da smo, jednom rečju, neophodni jedni drugima. Jer, hrišćanska vera nas ne uči da u vremenu krize čekamo bolja vremena nego da sami postanemo živi znaci budućeg Carstva Božjeg — ljudi koji već sada žive drugačije, koji ne leče strah strahom niti mržnju mržnjom. Naposletku, braćo i sestre, deco Svetoga Save i svih naših časnih predaka, svih svetih Otaca i Matera srpskih, gde god da se nalazimo širom zamljinog šara, u otadžbini ili u rasejanju, a posebno na raspetom Кosovu i Metohiji, jednim glasom, jednim ustima i jednim srcem, zajedno s anđelima zapevajmo božićnu himnu, pesmu mira. Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja“, istakao je sveštenik Marinković.

Liturgiji je prisustvovala i pomoćnica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju u Sektoru za saradnju sa SPC i brigu o kulturnom nasleđu Milena Parlić kao i gradonačelnik Gračanice Novak Živić.

Parlić je izjavila da je svetlost najjača tamo gde je najteže.

Božić u Prištini

Liturgija povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića služena je U crkvi Svetog Nikole u Prištini. Sveštenik Staniša Arsić poručio je vernicima da cilj života nije sticanje ovozemaljskog već duhovnog bogatstva.

Liturgiji u crkvi Svetog Nikole prisustvovali su raseljeni iz Prištine, oni koji još uvek žive u ovom gradu, ali i žitelji okolnih mesta.

Prištevski sveštenik Staniša Arsić je u svojoj besedi kazao da živimo u teškom vremenu i da smo prizvani da stanemo na branik svoje vere.

„Da stanemo čvrsto kao vojnici Hristovi i da se borimo protv svih nedaća i nevolja koje nailaze. Da tu bitku izdržimo do kraja i kada dođemo pred lice Božje da čujemo reči `dobri, verni slugo, u malome si bio veran, nad mnogima ću te podstaviti`. To treba da nam bude cilj. Cilj našeg života nije sticanje bogatstva, znamo koliko je čoveku dovoljno da živi i obitava u ovom životu. Ako nam je cilj sticanje ovozemaljskog bogatstva, a zapostavljanje onog duhovnog, onda teško nama, čućemo suprotne reči. Nemojmo to da dozvolimo. Kada to čujemo, kada izađemo pred lice Božje, a to ćemo da čujemo ako živimo hrišćansim životom, ako činimo dobra dela, ako se držimo Božjih zapovesti“, poručio je Arsić.

Okupljeni vernici poručili su da za Božić žele mir, stabilnost i da se oni koji su otišli sa Kosova, tu vrate i posete svoje svetinje.

„Dolazk u ovaj hram za mene predstavlja novo rađanje, povratak naših ljudi. Poručio bih svima koji su napustili Kosovo, da dođu i obiđu ovaj hram, videće koliko je ovde dobro, oseća se lagodnost i toplina u duši“, kazao je Novica Stolić iz Obilića.

Aleksandar Milić iz Čaglavice poželeo je svim mir i zdravlje.

„Obeležavamo najveći hrišćanski praznik Božić. Poruka je svim vernicima, mir, stabilnost i zdravlje. Obeleževanja praznika u ovom hramu predstavlja nešto posebno i uvek treba dolaziti u ovaj sveti hram“, kazao je on.

Crkvu Svetog Nikole sagradili su pravoslavni Srbi iz Prištine 1833. godine na temeljima srednjovekovnog srpskog pravoslavnog manastira. Ona je, međutim, zapaljena zajedno sa parohijskim domom u Martovskom pogromu 2004. godine. Obnovljena je nekoliko godina kasnije.

Autor: Jovana Nerić