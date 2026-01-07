'SVOJIM PRIMEROM ZASLUŽUJU DIVLJENJE I POŠTOVANJE' Ministar Gašić ugostio sedmočlanu porodicu (FOTO)

Ministar odbrane Bratislav Gašić priredio je danas u Ministarstvu odbrane božićnu trpezu za sedmočlanu porodicu pripadnika Vojske Srbije mlađeg vodnika Jovana Raičevića.

Ministar odbrane čestitao je praznik porodici Raičević i istakao da ljubav prema bližnjima i okupljanje koje nastaje oko praznične trpeze u svakom čoveku bude radost i duh zajedništva.

- Velika mi je čast što danas imam priliku da ugostim veliku porodicu koja svojim primerom zaslužuje divljenje i poštovanje. Posebno mi je drago to što se radi o pripadniku Vojske Srbije koji je podjednako uspešan i kao otac i kao vojnik, o čemu ova divna porodica ali i njegovi rezultati u službi najbolje svedoče. Božić nas podseća na najuzvišenije vrednosti koje okupljaju porodicu i učvršćuju veru u čoveka i otadžbinu. Porodica je temelj našeg društva i snaga Vojske Srbije, a briga o svakom pripadniku i njegovim najbližima ostaje trajno opredeljenje Ministarstva odbrane i Vojske Srbije – naglasio je ministar Gašić i dodao da posebne čestitke na Božić upućuje pripadnicima vojske koji su i u vreme praznika angažovani na svojim zadacima čuvajući sigurnost svih građana Republike Srbije.

Mlađi vodnik Raičević pripadnik je Druge brigade kopnene vojske i trenutno se nalazi na osnovnom Kursu za podoficire, nakon čijeg će završetka biti primljen u profesionalnu vojnu službu kao podoficir.

Tom prilikom, ministar Gašić čestitao je mlađem vodniku Raičeviću na zalaganju i trudu, istakavši značaj usvajanja izmena i dopuna Zakona o Vojsci Srbije, kojima je znatno unapređen položaj profesionalnih vojnika, jer im je omogućeno zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme i ostvarivanje profesionalne karijere do penzionisanja.

Mlađi vodnik Jovan Raičević sa suprugom Milicom ima petoro dece – najstariju ćerku Dunju, zatim sina Đorđa, ćerku Anđelu i blizance Vasilija i Dariju.

Božićnom ručku prisustvovali su šef Kabineta ministra odbrane pukovnik Nikola Matović, načelnica Uprave za usluge standarda Gordana Đukić i glavni vojni sveštenik major Predrag Dokić.

Autor: Jovana Nerić