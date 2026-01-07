AKTUELNO

Društvo

PATRIJARH PORFIRIJE: Bog je uvek sa nama!

Izvor: hram, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije dao je Božićni intervju ekskluzivno za crkvenu Hram televiziju, kao gost njene najgledanije emisije „Vrlinoslova“.


U razgovoru sa autorom i voditeljem Slobodanom Stojkovićem, Patrijarh je govorio o suštini Božića, naglašavajući da to nije samo istorijski događaj, već potreba da se iznova doživljava Rođenje Bogomladenca Hrista, kao i poziv da svako ljudsko srce postane Vitlejemska pećina u kojoj će se nastaniti Gospod.

Njegova Svetost govorio je i o Hristovom miru – miru koji nije od ovoga sveta, ali je jedini istinski odgovor na nemire savremenog doba, kako u ličnom, tako i u globalnom životu, o miru koji se projavljuje kroz ljubav prema bližnjem. Po prvi put javno, Patrijarh Porfirije govorio je i o proslavi Božića u svom rodnom mestu, u Čurugu, o lepoti narodnih običaja i bogosluženja, ali ističući da je suština praznika Liturgija.

Autor: D.Bošković

