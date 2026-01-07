AKTUELNO

Društvo

Alarm u Srbiji: RHMZ izdao novo upozorenje!

Izvor: B92, Foto: Pink.rs, Pixabay.com, Tanjug/Aleksandar Palajić ||

RHMZ upozorava na sneg, ledenu kišu i poledicu širom Srbije. Očekuje se novo nakupljanje snega do 15 cm, posebno uveče i tokom noći.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) savetovao je večeras oprez svim učesnicima u saobraćaju, zbog snega i ponegde pojave ledene kiše i stvaranja poledice.

Uveče i tokom noći oblačno sa snegom, uz povećanje visine snežnog pokrivača, naročito u delovima severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije. Očekuju se intenzivnije padavine, pa može pasti od 10 do 15 cm novog snega, lokalno i više. Na jugu i jugoistoku sa kišom, koja će se ponegde lediti na tlu.

Foto: RINA

Kasnije uveče i tokom noći i u ovim krajevima prelazak kiše u sneg. U Beogradu oblačno sa snegom, uveče i tokom noći intenziviranje padavina, kada se očekuje novih 10 do 15 cm snega.

Autor: A.A.

#RHMZ

#Sneg

#Upozorenje

#Vremenska prognoza

POVEZANE VESTI

Društvo

RHMZ POPALIO SVE ALARME! Ovaj deo Srbije u crvenom, a za Beograd je izdato novo upozorenje na obilan sneg! Sutra je ledeni dan i evo šta to znači (FOT

Društvo

RHMZ UPALIO ALARM ZBOG DVE OPASNE POJAVE: Na udaru 3 dela Srbije!

Društvo

OGLASIO SE RHMZ! Izdao najnovije upozorenje: Vreme je EKSTREMNO u celoj Srbiji, može biti OPASNO!

Društvo

EVO KADA PRESTAJE SNEG U SRBIJI! Meteorolog Sovilj dao prognozu do Nove godine: U jednom delu Srbije izmereno 60 centimetara snega

Društvo

NAJNOVIJE UPOZORENJE RHMZ: Stižu snežni udari, popaljeni meteoalarmi, tri dela Srbije će biti pogođena

Društvo

OVI DELOVI SRBIJE DA SE SPREME! RHMZ izdao novo upozorenje: Stižu poledica, sneg i mraz