Alarm u Srbiji: RHMZ izdao novo upozorenje!

RHMZ upozorava na sneg, ledenu kišu i poledicu širom Srbije. Očekuje se novo nakupljanje snega do 15 cm, posebno uveče i tokom noći.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) savetovao je večeras oprez svim učesnicima u saobraćaju, zbog snega i ponegde pojave ledene kiše i stvaranja poledice.

Uveče i tokom noći oblačno sa snegom, uz povećanje visine snežnog pokrivača, naročito u delovima severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije. Očekuju se intenzivnije padavine, pa može pasti od 10 do 15 cm novog snega, lokalno i više. Na jugu i jugoistoku sa kišom, koja će se ponegde lediti na tlu.

Kasnije uveče i tokom noći i u ovim krajevima prelazak kiše u sneg. U Beogradu oblačno sa snegom, uveče i tokom noći intenziviranje padavina, kada se očekuje novih 10 do 15 cm snega.

