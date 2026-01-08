Ovo je najjača molitva za uspešnu godinu: Slavimo Sabor Presvete Bogorodice

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Sabor Presvete Bogorodice.

Sabor Presvete Bogorodice je pravoslavni praznik, koji se slavi drugog dana Božića, 8. januara. Posvećen je Presvetoj Bogorodici koja je rodila Isusa Hrista i zbog toga se i praznuje drugi dan po rođenju Hristovom.

Običaj je da se tri dana oko Božića kuća ne čisti, pa tako to važi i za današnji dan. Izuzetak su porodice koje slave Svetog Stefana kao svoju krsnu slavu.

Ovo je dan kojom se odaje slava najzaslužnijoj za dolazak Gospoda Isusa Hrista u ovaj svet od ljudskog roda – Presvetoj Bogorodici.

Takođe, na drugi dan Božića običaj je da se obilaze prijatelji i komšije i primaju gosti u kuću.

Prisutno je i verovanje da danas treba izgovoriti sledeću molitivu kako bi u kući vladao spokoj cele godine i kako bi svi bili zdravi:

Tvojim rođenjem Hriste Bože, zasija svetu svetlost bogopoznanja, jer se u toj svetlosti zvezdom učahu oni koji zvezdama služe, da se klanjaju Tebi, Suncu Pravde, i da poznaju Tebe sa visine Istoka, Gospode, slava Ti!

