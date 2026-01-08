AKTUELNO

Društvo

Pripadnici Odreda Žandarmerije obradovali mališane u dečjim klinikama UKC Niš: Uručili im više od 100 paketića (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Pripadnici niškog Odreda Žandarmerije već više od jedne decenije, u kontinuitetu i sa punom posvećenošću, organizuju humanitarne akcije prikupljanja novogodišnjih paketića za bolesnu i socijalno ugroženu decu.

Zahvaljujući dobrovoljnim prilozima pripadnika jedinice i podršci Humanitarnog udruženja Žandarm, ove godine obezbeđeno je 112 paketića koji su danas uručeni deci na lečenju u dečijim klinikama Univerzitetsko kliničkog centra Niš.

Pored paketića, Žandarmerija godinama unazad pruža podršku zdravstvenim ustanovama kroz donacije opreme, sredstava za rad, računara, televizora i igračaka, kao i učešće u humanitarnim inicijativama koje imaju za cilj da deci olakšaju boravak na lečenju.

- Snaga Žandarmerije ne počiva samo u spremnosti i disciplini, već i u solidarnosti, empatiji i odgovornosti prema zajednici - navodi MUP Srbije na svom Instagramu.

Autor: Marija Radić

#Niš

#UKC Niš

#mališani

#paketići

#Žandarmerija

POVEZANE VESTI

Hronika

Uplašeni su, ali su dobro! Poznato stanje dece sa KiM povređene u udesu, kao i vozača koji je naleteo na autobus

Politika

DAČIĆ I MACUT U BAZI ŽANDARMERIJE U ALEKSINCU: Žandarmerija je jedna od ključnih jedinica koja je garant našeg teritorijalnog integriteta FOTO

Društvo

Ana Grozdanović javno zahvalila Željku Mitroviću: 1.000 paketića u Nišu – ovako velikog čoveka nisam srela!

Društvo

'ČETVRTA GODINA ZA REDOM, VEĆ DOBRA TRADICIJA' Pripadnici SAJ-a kao Deda Mrazovi obradovali mališane na Institutu za majku i dete

Hronika

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U BEOGRADU: Policija hitno da identifikuje lica koja su sinoć napala pripadnike Žandarmerije isped zgrade Javnog servisa

Društvo

Apel MUP-a Srbije posle spasavanje mladića iz Dunava: Ne ulazite u vodu van pojasa obeleženog za kupanje