Pripadnici Odreda Žandarmerije obradovali mališane u dečjim klinikama UKC Niš: Uručili im više od 100 paketića (FOTO)

Pripadnici niškog Odreda Žandarmerije već više od jedne decenije, u kontinuitetu i sa punom posvećenošću, organizuju humanitarne akcije prikupljanja novogodišnjih paketića za bolesnu i socijalno ugroženu decu.

Zahvaljujući dobrovoljnim prilozima pripadnika jedinice i podršci Humanitarnog udruženja Žandarm, ove godine obezbeđeno je 112 paketića koji su danas uručeni deci na lečenju u dečijim klinikama Univerzitetsko kliničkog centra Niš.

Pored paketića, Žandarmerija godinama unazad pruža podršku zdravstvenim ustanovama kroz donacije opreme, sredstava za rad, računara, televizora i igračaka, kao i učešće u humanitarnim inicijativama koje imaju za cilj da deci olakšaju boravak na lečenju.

- Snaga Žandarmerije ne počiva samo u spremnosti i disciplini, već i u solidarnosti, empatiji i odgovornosti prema zajednici - navodi MUP Srbije na svom Instagramu.

Autor: Marija Radić