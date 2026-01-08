Patrijarh Porfirije: Budimo složni, okrenimo se jedni drugima uz reči ljubavi, praštanja

Srpski patrijarh Porfirije izjavio je večeras u Banjaluci da je važno da imamo razumevanja jedni za druge, da budemo složni i da se okrenemo jedni ka drugima, uz reči ljubavi i praštanja.

Patrijarh je, na svečanoj akademiji "Živeće ognjište", povodom obeležavanja 9. januara, Dana Republike Srpske (RS), rekao da je okupljanje u Banjaluci u dvostrukoj radosti - rođenja Isusa Hrista, ali i rađanja RS, koje se obeležava po 34. put.

"Molim vas, pak, braćo i sestre, da ne bude među vama razdora, nego da budete utvrđeni u jednom razumu i u jednoj misli. To kaže veliki apostol Pavle, braćo i sestre, i to je reč koja odzvanja kroz vekove i nas, da za nas treba da bude tačka sabiranja i okupljanja i preispitivanja sebe. Jer treba da budemo kadri, oslanjajući se na ovu poruku apostola Pavla, najpre da mi između sebe imamo razumevanja, da imamo sloge, da se neprestano mirimo među sobom, da se okrenemo jedni drugima, da prevaziđemo svaku vrstu podela i razmirica, da uputimo jedni drugima blage reči, reči bratske ljubavi i reči praštanja", naveo je patrijarh.

Istakao je da svako od nas treba da bude bolji i svako treba da se popravlja, da svako svakom ima šta da oprosti i svako od svakoga da traži oproštaj.

Podsetio je da sutra slavimo i Svetog Stefana, pobedu krsta ljubavlju Božjom.

"Sila naša u nemoći se pokazuje savršena, kada smo slabi, onda smo silni. U času kada su objavili smrtnu kaznu Svetom Stefanu, njemu se otvaraju nebesa i on zna da njegova žrtva nije uzaludna i da zadnja reč pripada uvek živom Bogu. On nije bio očajan, već uveren da će pravda Božja na kraju trijumfovati. Prašta onima koji ga ubijaju i Hristosu Bogu upućuje reči za svoje zlotvore: 'Gospode oprosti im, ne znaju šta čine. Ne uzmi im ovo za greh'", naveo je patrijarh Porfirije.

Dodao je da je Banjaluka grad koji je mnogo trpeo i zna šta je bol, ali ume da ćuti i da se strpi do trenutka kada se opet uzdiže.

"Na ovom prostoru ljudi su uvek gubili, ali nikada nisu gubili nadu. Zato se Banjaluka diže u vrhove, kao i svi oni koji u njoj žive", istakao je patrijarh Porfirije.

Ukazao je da smo svi neophodni jedni drugima i da, ako toga nismo svesni danas, kada se svet lomi na mnoge komade, onda nismo dostojni ljubavi Božje.

"Čak budimo sigurni da jedni bez drugih nikada ne možemo. Zato budimo jedno, jer jedan smo narod, jedna crkva u duhu Isusovom. Bez obzira na to što smo kao ličnosti različiti. Što je svako neponovljiv, slava Bogu da je tako, i što svako ima svoj posebni dar. To nam je dato da budemo jedan buket i jedna snaga. Nepobediva i nerazoriva. Budimo zaista braća i sestre", rekao je Porfirije.

Istakao je da je važno i da gradimo mir sa susedima, pripadnicima drugih naroda i drugih vera.

"I bez njih ne možemo, i oni su nam potrebni, ali ne mogu ni oni bez nas, i mi smo njima potrebni. Svi smo u krajnjoj liniji kao ikone Božije, deca Božija, i svi smo pozvani u poznanje istine. Zato želim da jasno i jednostavno poručim i svim našim susedima, pripadnicima drugih naroda i vera, a pre svega verskim predvodnicima, da smo svi zarad čestitije, a time i naprednije budućnosti, i nas i naše dece, da smo dužni, da odbacimo mržnju i svaki vid nasilja nad drugim, ko god on bio", istakao je patrijarh.

Ukazao je da zato moramo bezuslovno biti otvoreni za međusobno poštovanje i život u miru, jer je svako ljudsko biće dar Božji i svakom čoveku dugujemo ljubav i mir koji mu pripadaju.

Patrijarh se posebno obratio mladima i poručio im da ne dozvole i ne dozvolimo svi zajedno sa njima da mržnja postane naš identitet, da ogorčenje bude naša hrana.

"Čuvajmo srce, jer kako kaže apostol Pavle, 'ne daj da te zlo pobedi, nego pobedi zlo dobrim'. I sve ovo govorimo u svetlosti Božića, praznika u kome Bog dolazi tiho, bez nasilja, nenametljivo, govori nam iznutra. Dolazi da nas podseti da se svet ne spasava demonstriranjem moći, nego ljubavlju koja ne čini što ne pristoji i ne traži svoje. A gde je istinska ljubav, tu i jedini izbor neotuđive radosti, radosti koja je potvrda za svaku plemenitu misao, lepu reči i dobro delo", poručio je patrijarh.

Dodao je da treba da živimo smireno i da nikada ne odustajemo jedni od drugih, da nikad ne odustanemo od čoveka, ma kakva cena bila potrebna za to.

"I opet i i svagda da se molimo da Gospod molitvama Svetog Stefana sačuva Banjaluku, Republiku Srpsku, sav naš narod, ali i sve ljude koji žive na ovim prostorima. Da nam svima podari mir i srce koje voli i koje ima prostora u sebi za sve i sva, a najpre ima mesta za Boga živoga. Neka Gospod sve ukrepi i blagoslovi. Srećan praznik, srećan rođendan Republike Srpske! Srećna slava, mir Božji i Hristos se rodi", rekao je srpski patrijarh Porfirije.

Svečanoj akademiji u Banjaluci povodom Dana RS prisustvovali su rukovodstvo RS, premijer Srbije prof. dr Đuro Macut i ministri u Vladi Srbije.

