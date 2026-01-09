UPALJENI ALARMI, NIŽU SE UPOZORENJA! Srbija na udaru nezapamćene HLADNOĆE: U nekoliko gradova izmereno - 17 STEPENI

Na teritoriji cele Srbije jutros su izmerene temperature ispod nule, uz izražene vremenske nepogode, a čak nekoliko gradova beleži -17 stepeni Celzijusa!

Izdato je upozorenje na jak mraz i pojavu ledene kiše, dok je na jugozapadu zemlje na snazi crveni meteoalarm, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Crveni meteoalarm znači vrlo opasno vreme, prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja.

Takođe znači da se treba često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika, te slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.

Nekoliko gradova sa -17 stepeni, potreban oprez

Ovog jutra čak nekoliko gradova beleži -17 stepeni, a to su Smederevska Palanka, Sjenica i Požega.

Tu su i Ćuprija sa -16, Veliko Gradište sa -15, Smederevska Palanka i Kuršumlija sa -12 stepeni Celzijusa.

Ostali gradovi ne beleže tolike minuse, ali na teritoriji cele zemlje u ovom momentu ne postoji mesto u kom je temperatura barem približna nuli.

Upozorenje RHMZ

Prema upozorenju RHMZ, jutro će biti veoma hladno u većem delu Srbije, sa umerenim i jakim mrazem.

Minimalne temperature kretaće se od minus 17 do minus sedam stepeni Celzijusa, dok se jedino na istoku zemlje, u Negotinskoj krajini, očekuje slabiji mraz - oko minus četiri stepena.

Na području Beograda jutro će takođe biti veoma hladno, sa temperaturama od minus 11 do minus sedam stepeni, pri čemu će na širem području grada mraz biti jak.

Tokom dana očekuje se novo naoblačenje sa zapada, koje će posle podne usloviti mešovite padavine - sneg i kišu.

U Vojvodini, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na širem području Beograda, padavine će se mestimično lediti pri tlu, dok se ista pojava u večernjim satima i tokom noći očekuje i na istoku zemlje.

Hidrološko upozorenje

Izdato je i hidrološko upozorenje.

Vodostaji Lima kod Prijepolja i Drine kod Radlja nalaze se iznad granica redovne odbrane od poplava, ali sa tendencijom opadanja.

Na Ibru kod Raške vodostaj je nešto iznad granice redovne odbrane, uz tendenciju porasta.

Na Dunavu, od Bezdana do Slankamena, kao i na Tisi kod Titela, vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.

Od noći između 10. i 11. januara očekuje se pojava priobalnog leda, kao i ledohoda na pet do deset odsto širine rečnog korita na delu toka Dunava od Bezdana do Bogojeva, uz dalju tendenciju intenziviranja ledenih pojava.

Autor: Iva Besarabić