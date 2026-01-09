DANAS JE NAJHLADNIJI DAN U SRBIJI: Osvanulo jutro sa MINUS 16 stepeni, popaljeni alarmi - RHMZ i 'Batut' nižu DRAMATIČNA UPOZORENJA

U Srbiji je, kako je i najavljivano, osvanulo najhladnije jutro od početka zime, a ovakvu hladnoću sa snegom i ledom mlađe generacije teško da pamte. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", u Bečeju će je ovog jutra čak minus -16, dok je za Beogradu najavljena minimalna dnevna temperatura od svega -11 stepeni Celzijusa.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je alarme za čitavu zemlju, a u većem delu teritorije na snazi je narandžasti meteoalarm, što znači da je vreme opasno i da građani treba da budu posebno oprezni.

Šta treba da znate: 10 ključnih činjenica

-Temperatura pada do -16

-Obezbedite dovoljno hrane i lekova

-Uz niske temperature očekuje se sneg i ledena kiša

-Neophodan je veliki oprez u saobraćaju

-Ugroženi su životi ljudi i životinja

-Neophodna je adekvatna zaštita za aktivnosti na otvorenom

-Posebno su opasna "jezera" hladnog vazduha i duža zadržavanja u njima

-Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i informisan o detaljima meteoroloških uslova

-Slediti naredbe i savete nadležnih uz praćenje izjava o stepenu opasnosti

-Ko ne mora, neka ne izlazi napolje, ko izlazi - obucite se toplo i konzumirajte tople napitke (bez kofeina)

Vremenska prognoza za danas

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) u vremenskoj prognozi za danas najavio je da će ujutru biti malo do umereno oblačno i veoma hladno sa jakim mrazem.

Posle najhladnijeg jutra, u toku dana sledi nešto toplije vreme.

Ujutru i pre podne na severu i zapadu, a tokom dana i u ostalim krajevima očekuje se novo naoblačenje koje će posle podne usloviti mešovite padavine, sneg i kišu koja će se najpre u Vojvodini, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a uveče i tokom noći i na istoku zemlje mestimično lediti pri tlu.

Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, a ono što izaziva jezu jeste - najniža temperatura stura će biti od -16 na severu i zapadu do -4 stepeni na istoku zemlje, a najviša od -1 do 4 stepena.

Na snazi narandžasti meteoalarm

Za veći deo Srbije na snazi je “narandžasti” meteoalarm koji znači da je vreme opasno.

- Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe - navodi RHMZ.

"Batut" se oglasio povodom najhladnijeg dana

Povodom ekstremno hladnog vremena koje je potencijalno opasno po zdravlje "Batut" je objavio petak naročito kritičan dan , za kada je zbog ekstremnih pojava u većini mesta u Srbiji upaljen "narandžasti", pretposlednji nivo upozorenja, a u Južnobačkom okrugu i "crveni", najviši nivo upozorenja.

- Sа аspекtа zdrаvljа ljudi, pо prеpоruкаmа Svеtsке zdrаvstvеnе оrgаnizаciје (SZO), tаlаs hlаdnоćе је pојаvа оd nајmаnjе tri uzаstоpnа dаnа каdа је minimаlnа dnеvnа tеmpеrаturа vаzduhа ispоd dеfinisаnе кritičnе vrеdnоsti - navodi Institut za javno zdravlje "Batut".

Prоgnоzirаnе vrеdnоsti minimаlnе dnеvnе tеmpеrаturе vаzduhа bićе u каtеgоriјi vеоmа оpаsnе pојаvе 9. јаnuаrа nа pоdručјu јužnоbаčкоg окrugа, naglašava se u najnovijem izveštaju "Batuta".

Ristić: Pred nama je niz ledenih dana

Prema rečima meteorologa Ivana Ristića ušli smo u najhladniji period ove zime i pred nama je niz ledenih dana.

- U drugoj polovini januara topliji vazduh iz Sredozemlja polako će potisnuti hladan arktički na sever i severoistok što će usloviti postepeni porast temperatura i postepeno otapanje snega - objavio je Ivan Ristić.

Prema njegovim rečima, prema dosadašnjim dostupnim parametrima, topliji talas biće kratkog daha.

- Ovo je najverovatnije kratkotrajno otopljenje jer već krajem januara i početkom februara dolazi novi nalet zime - kaže Ristić.

Autor: Iva Besarabić