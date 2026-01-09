Zbog 5 minuta slave izlažu decu smrtnoj opasnosti! Pomama za suludim trendom u Srbiji

U Srbiji vlada prava pomama za suludim trendom! Vozić sanki na kojima su deca sve češće se viđa na zavejanim ulicama i izaziva oduševljenje. Deca uživaju, mašu, a neko stariji za volanom automobila, kvada ili traktora samo stiska papučicu gasa, vukući nanizane sanke.

Ovo nikako ne treba pozdravljati! Svako ko se usudi da ovako vozi decu treba da uzme svoju vozačku dozvolu u ruke i da se priseti osnovnih pravila saobraćaja i svoje odgovornosti.

Ma kako ovo izgledalo simpatično i deci donosilo radost, veoma je opasno. Strašna nesreća dogodila se u jednoj takvoj igri nadomak Kraljeva. Čak je i za volanom bio neko ko je do juče bio dete, momak od 19 godina s probnom dozvolom, koji je hteo da razveseli svoje dve drugarice, takođe tinejdžerke. Međutim, one su pale sa sanki i završile pod točkovima drugog automobila.

Uslovi za vožnju su veoma otežani, vidljivost loša, a kontrola onog ko je za volanom minimalna. Sve se svodi na sreću i "daj Bože da se ništa ne dogodi".

Društvene mreže preplavljene su snimcima ovakvog ponašanja. Čak je i desetak dece snimljeno u jednom "voziću" u Baćevcu, a "lokomotiva" je bio traktor!

"Blok 71 – Naš komšija CAR, obukao se kao deda Mraz, upalio kvad i zakačio decu iz kraja i napravio pravi događaj! Pravi praznični duh!", jedan je od komentara koji prati opasan snimak. Kvad može da bude veoma opasna igračka!

Sličan snimak napravljen je i u Jakovu, gde automobil vuče decu na sankama, skreće na raskrsnicama, a deca se bore da u sankama savladaju krivine. Naravno, njima je sve to zanimljivo, ali ni oni ni vozač nisu svesni opasnosti.

Vozač i nema osećaj da je možda brzina postala prevelika, a ne samo zabavna, pa se tako čini da je malo jače papučicu gasa stisao jedan vozač u Zaklopači.

