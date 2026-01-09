Automobili na Batrovcima čekaju sat vremena na izlaz iz zemlje: Evo kakva je situacija na ostalim prelazima

Na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz zemlje, zadržavanje za putnička i teretna motorna vozila je sat vremena, saopštilo je danas JP "Putevi Srbije".

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, za putnička vozila zadržavanja na izlazu iz Srbije ima i na Horgošu, sat vremena, kao i na graničnom prelazu Šid, 30 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Autor: Marija Radić