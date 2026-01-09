SUTRA POČINJU NEKRŠTENI DANI: Do Bogojavljenja se ovi običaji STROGO POŠTUJU – evo šta nikako ne smete da radite noću!

U periodu od 10. do 19. januara, sve do Bogojavljenja, ulazimo u jedan od najtajanstvenijih ciklusa u narodnoj tradiciji – nekrštene dane. Prema starim verovanjima, ovo je vreme između Hristovog rođenja i njegovog krštenja, kada granica između našeg i "onog" sveta postaje tanka, a mračne sile dobijaju snagu.

Naši preci su ove dane provodili uz posebna pravila i simbole zaštite, a evo koji se običaji i danas pominju u narodu.

Noći koje su budile strah: Ne izlazite bez zaštite

Verovalo se da su noći tokom nekrštenih dana naročito opasne. Sa zalaskom sunca, prema predanju, izlaze nečastive sile koje lutaju sve do prvih petlova.

Savet starih: Noću se ne izlazi iz kuće bez velike potrebe.

Štit za putnike: Ako se put nije mogao izbeći, ljudi su obavezno nosili beli luk, krstić ili oštar metalni predmet, jer se smatralo da ovi simboli odbijaju zlo.

Kućna pravila: Zašto se veš ne ostavlja napolju?

U domaćinstvima su važila stroga pravila, a najveći teret bio je na ženama i zaštiti dece.

Zabrana rada: Žene nisu prele niti tkale, a pranje veša se izbegavalo.

Belo rublje: Posebno se pazilo da se opran veš ne ostavlja napolju tokom noći, jer se verovalo da preko njega zle sile mogu nauditi porodici.

Voda: Voda koja je noću stajala u otvorenim posudama se nije pila, jer je vladalo uverenje da u nju mogu ući duhovi.

Deca rođena u nekrštenim danima

Za decu rođenu u ovom periodu verovalo se da mogu imati nemiran život ili slabije zdravlje. Kao zaštitu, stariji su koristili poseban ritual: detetu bi se svake godine u ovo vreme oblačila košulja tkana pored ognjišta. Vatra je, kao simbol života, trebala da spali svako zlo koje bi detetu pretilo.

Maskama i bukom protiv tame

Iako je period delovao zastrašujuće, narod se borio humorom i bukom. Poznate su povorke koledara – maskiranih ljudi koji su pesmom i galamom obilazili sela. Cilj je bio jasan: ismejati zlo i oterati ga snagom zajedništva.

Trpeza kao štit: Bez posta do Krstovdana

Zanimljivo je da se u ovom periodu ne posti, čak ni sredom ni petkom (osim na Krstovdan, 18. januara). Puna trpeza, smeh i porodična okupljanja smatrani su najsnažnijom odbranom od svakog straha.

Autor: Dalibor Stankov